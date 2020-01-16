孟加拉櫃場大火 49死300傷 17年來最嚴重工業災難 消防記者殉職者眾

【明報專訊】孟加拉吉大港市（Chittagong）一個大型貨櫃場上周六（4日）晚上起火，導致現場一批化學品貨櫃箱連連爆炸和冒出毒氣，截至昨晚仍未控制火災，已釀成最少49人死亡、300人受傷，數以十計傷者傷勢嚴重，傷亡人數可能續增。當地消防行動總監卡里姆（Reazul Karim）表示，最少7名消防員殉職，4人失蹤。這是孟加拉2005年以來最嚴重的工業災難，亦是損失最多消防員的單一事件。另孟加拉內陸貨櫃場協會（BICDA）估算，這場大火的損失超過1.1億美元（8.6億港元）。
波及雙氧水貨櫃爆炸 燒逾一天未受控
事發為距南部主要港口吉大港約40公里的希托昆達（Sitakunda），一個擺放了約4000個貨櫃箱、約有600名工人的私營貨櫃場。
由於現場有許多貨櫃裝有準備外銷的服裝本已易燃，前晚約9時突然起火後迅速蔓延，及至近深宵時分開始，相信因火舌燒至一批存放了過氧化氫（hydrogen peroxide，雙氧水）、硫磺等大量化學物的貨櫃箱，引發連環爆炸令火勢更猛烈。法新社稱化學品貨櫃爆炸波及消防員、記者等，將人和雜物拋向空中。爆炸和大火使夜空乍變橙紅，幾公里外的建築物都嘎嘎作響。當局派出了19隊消防員和6輛救護車。軍方也動員了250名士兵，用沙包防止化學品落入海裏。
逃生出口疑不足 總理下令徹查
消防官員稱連環爆炸兼瀰漫毒氣，令撲救困難，一天仍未受控。《達卡論壇報》稱大火燒了21個小時仍能聽到爆炸，當局呼籲記者離場。
累計數百死傷者包括職工、消防員、警員、記者；逾80人在深切治療，許多死者被燒到需要基因鑑證核實身分。有救援人員透露，該9.7公頃貨櫃場除了正門外僅有一個逃生出口，否則或許有多些工人有救。另由於傷者暴增，當地醫院紛出現醫藥物資和醫療人手短缺問題。
總理哈西娜下令加緊救助死傷者及調查事件。中央政府和吉大港市政府分別成立了不同委員會和小組調查，部分限於一周內交報告。