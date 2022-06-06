指君主制過時 英年輕人避登基白金禧活動

麥克唐納（Joss MacDonald）上周二接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，他指自己居住的倫敦哈克尼（Hackney）區在周末有近50場慶祝女王登基白金禧的派對，但他對這類活動感到「討厭極了」，正執拾行李準備翌日到意大利旅行。其行程剛好遇上上周四意大利紀念1946年6月2日公投廢除君主制的國慶日，他寧願參與那些慶祝活動。

麥克唐納稱童年並沒充滿關於英女王的記憶，家人亦不是保皇派；跟不少英國年輕人一樣，他認為財富和權力與英國殖民主義遺產有關的君主制，並未實現現代化，跟今天多元文化的英國脫節。麥克唐納指具有軍國主義和帝國主義歷史的王室不民主，應該被廢除而非在4天假期裏慶祝。

民調：撐君主制年輕人比率跌

CNN指民調顯示英國年輕人對王室的想法自2019年、即哈里王子與梅根結婚後有明顯轉變。YouGov在2019年的民調指46%的18至24歲人士認為，君主制應繼續存在，26%認為應有民選國家元首。哈里夫婦在2020年宣布退出高級王室人員身分，去年2月確認不會恢復在職王室成員身分後，YouGov去年3至5月的民調，指31%的18至24歲受訪者希望君主制繼續存在，而41%則認為應有民選元首。（CNN/衛報）