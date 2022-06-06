基輔傳爆炸聲 俄稱擊毁歐洲供烏戰車

基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）在Telegram表示，達爾尼齊亞（Darnytskyi）和第聶伯區（Dniprovskyi）發生數次爆炸，冒出濃煙。俄羅斯國防部發言人昨表示：「俄羅斯航空太空軍對基輔郊區發射高精準的長程導彈，摧毁車庫內由東歐國家提供的T-72主戰坦克和其他裝甲車輛。」

烏東盧甘斯克州州長蓋達伊（Serhiy Gaidai）昨表示，近日被俄軍控制80%的北頓涅茨克（Sievierodonetsk），在烏軍反攻後，目前烏俄部隊各控制一半土地。

普京：像砸碎堅果摧毁烏武器

烏克蘭依賴西方國家供武抗俄，但俄總統普京接受國營電視台「俄羅斯-1」訪問時，卻說俄防空部隊已摧毁數十具烏克蘭武器，「將它們當成堅果般砸碎」。塔斯社周日援引訪問摘要報道，普京稱美國若供應長程導彈予烏克蘭，俄羅斯會攻擊新目標。

馬克龍籲勿辱俄 烏反駁自取其辱

法國總統馬克龍近日接受法國傳媒訪問時，呼籲別羞辱俄羅斯，以便「在戰鬥停止那天，我們可以通過外交途徑建立出路」。烏國外長庫列巴隨即在Twitter貼文反駁，稱馬克龍的說法只會令法國及其他作類似呼籲的國家蒙羞，又指俄羅斯是自取其辱。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫出席上周四至六（2至4日）在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發舉行的全球安全論壇（GLOBSEC）時亦表示，一日未把俄軍逐出烏克蘭，其他國家仍有風險，故須阻止俄國，未來亦要約束俄國。他推測戰事今年底前結束。

（路透社/天空新聞）

（俄軍侵烏）