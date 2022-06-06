話你知：製半導體廣用惰性氣體 如現代電子工業「血液」

市場研究公司Techcet指出，氖為俄羅斯鋼鐵的副產品，然後運至烏克蘭純化，是半導體曝光過程中不可或缺的氣體，而烏克蘭是出口氖、氬、氪、氙的大國。Techcet今年2月曾警告，俄羅斯掌握氖、六氟丁二烯（C4F6）、貴金屬鈀（Palladium）等晶片製造原料，可能以此報復美國制裁。

新冠疫情衝擊供應鏈，導致全球晶片荒，俄軍2月下旬侵烏令供應鏈雪上加霜。今年3月烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）和敖德薩（Odesa）的惰性氣體工廠因戰事停產之後，氖氣價格一度飈升，在中國的報價一度漲近9倍。

台灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨預期，若俄烏戰爭持續，氖氣供應進一步減少，歐洲、美國及日本半導體廠可能受到較大影響，車用及工業用晶片短缺情况可能加劇。

（路透社/中央社/中通社）

（俄軍侵烏）