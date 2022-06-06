報復西方制裁 俄限惰性氣體出口 佔全球供應約三成 外界憂加劇晶片短缺

半年內出口須政府許可

俄羅斯政府在工業和貿易部建議下發布指令，指直至今年12月31日，出口惰性氣體及部分其他物品須得到政府許可。該國官媒「今日俄羅斯」（RT）上周四（6月2日）報道，此舉是莫斯科報復歐盟4月對其發動的第五波制裁。在這波制裁中，歐盟禁止對俄出口半導體、機械等總值100億歐元（約841億港元）的產品。報道援引俄羅斯《消息報》（Izvestia）稱，莫斯科希望提醒所謂的「不友善」國家，他們的半導體製造業依賴俄國出口。《消息報》指出，俄羅斯供應全球所消耗的近30%氖氣（neon）。

金融評論網站The Blind Spot創辦人卡明斯卡（Izabella Kaminska）上月19日為彭博社撰文，表示烏克蘭在2014年烏東戰爭爆發前，承包全球90%的氖氣供應，其後部分生產轉移到中國，但估計烏克蘭的氖氣供應仍佔全球50%至70%。路透社指出，45%至54%的半導體級氖氣分別產自馬里烏波爾Ingas與敖德薩Cryoin兩間烏克蘭公司，兩者目前均已停止運作。卡明斯卡指出，氖氣是鋼鐵製造過程中的副產品，因此烏克蘭的氖氣生產與此前被俄軍攻佔的馬里烏波爾亞速鋼鐵廠（Azovstal）關係密切。她警告落入俄國手中的亞速鋼鐵廠若重新投產，莫斯科或將掌控全球的氖氣供應。俄羅斯副工貿部長什帕克（Vasily Shpak）上周四接受路透社訪問時強調，暫限惰性氣體出口是為了重塑供應鏈，稱該國仍計劃於不久將來增產。

俄外長預計今年能源出口獲利增

美歐對俄國的制裁成效待觀望。俄羅斯外長拉夫羅夫上周六接受波斯尼亞一間電視台訪問稱，以目前石油價格水平計算，西方制裁「並未令俄國在帳面上出現損失」，相反他預計俄羅斯今年的能源出口獲利「將會大大提升」。

德每年花420億購氣替代俄供應

德國《周日世界報》（Welt am Sonntag）昨天報道，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）估計，莫斯科向被柏林交由信託管理的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）德國子公司停止供氣後，德國每天須採購1000萬立方米替代天然氣，以現價計算，一年將花費約35億歐元（約294億港元），加上設備運作支出更達50億歐元（約420億港元）。報道指相關成本最終將於今年10月起，以天然氣稅形式轉嫁到消費者身上。

（路透社/彭博社/中央社）

（俄軍侵烏）