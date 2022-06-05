BA.5令葡萄牙個案飈 恐打擊旅遊業復蘇

統計網站Our World in Data上周五（3日）的數據顯示，葡萄牙過去7天平均每百萬人新增2,381宗確診個案，遠較鄰國西班牙的235宗和英國的70宗多。衛生部門上周二稱，近90%新感染個案與BA.5有關。葡萄牙上周三新增26,848宗確診及47宗死亡，是2月17日以來單日最多死亡個案。4月到訪葡萄牙的外國遊客數目已回復至近疫前水平，路透社報道，多名葡萄牙旅遊業者對疫情反彈感到憂慮。

FDA：接種Novavax疫苗心肌炎風險較高

另外，美國食品及藥物管理局（FDA）上周五發表報告，指美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的新冠疫苗，對預防新冠病毒的有效率達90%，但發現在4萬名注射該款疫苗的試驗者中，出現6宗心肌炎個案，其中5宗在接種後兩周內病發，風險可能高於其他疫苗。諾瓦瓦克斯同日發聲明稱，上述數據不足以判定疫苗引致心肌炎。該公司的新冠疫苗目前已於全球37個國家獲批，FDA周二（7日）將委託召開獨立委員會分析該疫苗的臨牀數據，並對是否批准使用給予建議。

（路透社/衛報/法新社）