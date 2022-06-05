得州小學槍擊案指揮官 被指溝通混亂延誤救人

沒帶無線電 手機聯絡警局稱槍手已受控

《紐約時報》上周五引述了解此案調查的執法人員報道，阿雷東多至少在行動初段沒有配備警用無線電器材，這可能妨礙他接收信息和跟911報案中心接線生溝通。報道稱，當18歲槍手拉莫斯闖入課室鎖上門開始槍擊後約兩分鐘，阿雷東多等警員就率先抵達，他看到兩名警員被子彈擦傷，就下令撤退，然後用手機撥打警局固網電話，表示槍手「已受控」，要求給現場提供更多裝備及警員支援，並需要包圍建築物。在槍手掃射課室內師生後的37分鐘，10歲學生托雷斯（Khloie Torres）躲在枱底報警要求協助，並稱老師「中了槍，但依然存活」；在長約17分鐘通話中，約有11分鐘可聞槍響。

托雷斯報警期間，學校內外至少有14個分屬尤瓦爾迪、得州和聯邦的執法部門人員，總逾140人配備長槍等武備待命。有身處現場執法人員告訴《紐時》，受過專門訓練的邊境巡邏戰術小組（BORTAC），聯同移民及海關執法局人員、縣副治安官和一般警員自組小隊守在課室外的走廊，為一直等候指令攻入課室而鼓譟。到他們決定不等指示而行動時，有人從耳機中聽到「不要違命」的指令，但小組人員沒有理會，最後入內擊斃槍手。2020年起擔任此職的阿雷東多自案發當天後久未露面，且於上周二宣誓就任市議員。

案發學校另覓地點辦學

為顧及師生對案發學校的創傷陰影，尤瓦爾迪綜合獨立校區負責人哈勒爾前日表示，該校將另覓地點辦學，師生不用再回原址上課。另一邊廂，遇害女生加爾薩的父母、羅布小學教師馬林等分別向法院入稟，要求了解拉莫斯所用AR-15半自動步槍的生產商Daniel Defense的營銷紀錄、該公司推廣宣傳其產品模式和捐款詳情、近十年AR-15的銷售及涉槍案與死傷數據等。Daniel Defense的AR-15至少涉及本案及2017年拉斯維加斯釀60死、逾400人受傷的兩宗大型槍擊案。

（法新社/路透社/紐約時報/CNN）