稱俄威脅下須團結 愛沙尼亞總理解散聯合政府

卡拉斯（Kaja Kallas，圖）當天在facebook發文稱，作出決定的導火線是中間黨上周三聯同極右「保守人民黨」（EKRE）否決一項基礎教育議案。她表示，希望俄軍侵烏能讓國會所有政黨明白，毗鄰俄羅斯的愛沙尼亞要對威脅有共識，而中間黨與EKRE此前的表現，顯示他們「不願挺身捍衛該國獨立和憲法價值」。卡拉斯直斥中間黨「違反國家核心價值」，認為「在目前歐洲安全形勢下，已無法再與該黨合作」。

愛沙尼亞中間黨被指與俄羅斯執政「統一俄羅斯」黨有聯繫，在俄軍侵烏後主動中止合作。愛沙尼亞去年起在卡拉斯領導下積極反俄，若以人均計算，該國向烏克蘭提供的援助資金是全球最多。卡拉斯目前正與右翼保守政黨「祖國」（Isamaa）與左翼「社民黨」商討籌組新聯合政府，餘下8名內閣成員將分擔被炒中間黨部長的職務。

（金融時報/衛報）

（俄軍侵烏）