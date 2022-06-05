非盟主席會普京 要求解封烏糧出口

普京稱最佳方法是解除白俄制裁

塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）在俄軍侵烏第100日，飛到俄羅斯黑海度假勝地索契與普京見面。他呼籲普京注意非洲國家雖然遠離俄烏戰場，卻是受害者。薩勒其後在社交平台Twitter發文，稱：「普京向我們表示他已準備好促進烏克蘭小麥出口，俄羅斯亦將確保出口其小麥與肥料。我呼籲所有伙伴撤銷針對小麥和肥料的制裁。」

普京在當天傍晚播出的電視訪問中，譴責西方「謊稱」莫斯科阻止糧食從烏克蘭出口，並提出幾條可行出口路線，如從俄羅斯控制的馬里烏波爾和別爾江斯克港經海路運輸，另稱會在烏方清除其所控制的敖德薩周邊海域的水雷後，確保通往國際水域的航道。其他路線則包括行走多瑙河，並通過羅馬尼亞、匈牙利或波蘭。普京指出：「但最簡單、最容易、最便宜（的方法）將是經白俄羅斯出口。從那裏糧食等物資可通往波羅的海的港口，再去到波羅的海，以及世界任何地方。」惟他強調先決條件是西方撤銷針對白俄的制裁。

非洲所消耗的小麥逾40%來自俄烏，部分國家如索馬里和貝寧更是高達100%，俄烏戰爭加劇了當地的糧食短缺，穀物價格飈漲，中部的乍得上周四就宣布陷入「糧食危機」，呼籲國際援助。

烏駐土大使指控俄偷糧運外國

烏克蘭駐土耳其大使博德納（Vasyl Bodna）前天向外國記者稱，俄羅斯將從該國偷取的糧食，經克里米亞運往外國，包括供應給土耳其買家，呼籲安卡拉當局協助烏方就事件進行刑事調查。路透社指暫無法確認事件，該社上周較早前接獲烏克蘭駐黎巴嫩大使館消息稱，俄羅斯向盟國敍利亞運送了10萬噸竊取所得的小麥。

（法新社/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）