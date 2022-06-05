德撥8400億升級國防 軍費僅次中美 總理：回應俄攻烏 俄批「再軍事化」

達到北約佔GDP 2%需求

繼上周日（5月29日）朔爾茨（Olaf Scholz）的社會民主黨政府與主要反對黨基民盟達成協定，聯邦議會上周五以567票贊成、96票反對、20票棄權，通過撥款設立特別國防基金。國會還決定透過修憲，使這個由額外債務提供資金的基金不受德國的嚴格債務規定制約。另為緩衝德國免受烏克蘭衝突的影響，國會也通過一項將使該國今年負債達1390億歐元（11690億港元），德國有史以來第二高債務的預算。

德國本已為今後5年的國防支出，批出破紀錄的504億歐元（4238億港元）預算，如今又在二戰後首次追加軍備升級支出，且多達1000億歐元。這筆基金將使德國能夠實現北大西洋公約組織（NATO）每年國防開支佔國內生產總值（GDP）2%的目標，使其成為僅次於美國和中國的全球第三大軍費開支國。

官方稱用作買戰機運輸直升機等

官方表示，這筆資金會用作購買60架波音CH-47F「支奴干」軍用運輸直升機、35架洛歇馬丁生產的F-35戰機；海軍會新增護衛艦、U12潛艇、多用途戰船等；陸軍擬更新裝甲運兵車和多種戰車。另外，國防部承諾不晚於2025年給士兵配備全新防彈背心、新通訊設備和夜視鏡等。該國現役CH-53直升機機齡已約50年，愈來愈常故障兼難找零件，所以只得少數可用；93架旋風戰機（Panavia Tornado）機齡亦達40年。去年12月發表的一份報道，指德國「完全運作」的軍艦不足30%，許多戰機不宜飛行。

國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）也稱，350輛美洲獅步兵戰車僅150輛可行駛。她於表決前在議會表示，德國「必須有能力藉着軍事手段捍衛本身的價值觀」。外長貝爾博克（Annalena Baerbock）表示，現在是時候讓德國向盟友表示「歐洲需要我們時，我們就在這裏」。

德國自冷戰結束裁軍至今天的20萬員，多年來甚少為國防投放資金，連本國官員都承認裝備陳舊、功能欠佳。儘管2014年向北約承諾將提升軍費至國內生產總值2%，但一直未落實，惹來盟友抱怨。美國前總統特朗普、奧巴馬均曾批評德國沒有為北約的集體防禦開支承擔公平份額。

朔爾茨形容新支出「量子級飛躍」

在俄國向烏克蘭出兵後3天，朔爾茨便於2月底矢言設立1000億歐元基金，以在今後幾年重新武裝德國軍隊。他說，烏克蘭戰爭對德國與世界是個「分水嶺」，他們將用新基金創建「一支強大、尖端、進步」的軍隊保護國家。朔爾茨形容這筆支出是「量子級飛躍」（quantum leap），會大幅加強德國及其北約盟友的安全，令各國說「德國終於擔起所負的21世紀安全政策責任」。

克里姆林宮發言人則批評，稱這證明德國「再度軍事化」。法新社指其言論是指納粹德國1930年代重新武裝計劃，最後使世界陷入大戰。

（金融時報/德國之聲/歐洲新聞/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）