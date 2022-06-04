拜登電視演說促國會撐槍管 難扭轉共和黨阻力 美網媒：幕僚也對限槍悲觀

紐約州水牛城一間超市在5月14日發生涉及白人至上主義的槍擊案，造成10死3傷，槍手被捕；10天後一名槍手闖入得州尤瓦爾迪羅布小學槍殺19名學生及2名教師後被警員擊斃；及至拜登演說前一天，一名男子不滿背部手術後仍有痛楚，到俄克拉荷馬州塔爾薩市一間醫院槍殺主診醫生等4人後自殺身亡。連串嚴重槍擊令美國槍管問題再受關注。拜登在燈光昏暗、身後點起兩排蠟燭紀念槍擊案死者的白宮廊廳發表演說，一再重複表示對槍擊事件「受夠了」：「天啊，我們還要接受多少場屠殺？在我們說『夠了』之前，還要奪走多少無辜美國人的性命？」

拜登建議恢復1994年至2004年間對突擊武器和高容量彈匣的禁令、擴大購槍者背景審查、把購槍合法年齡由18歲上調至21歲，又提出制定「紅旗法」（red flag laws），允許當局在有人構成威脅或表現出精神不穩定時沒收槍支一段時間，並制訂「安全儲存法」（目前聯邦層面沒有，部分州分存在），「以免槍支落在重犯和逃犯手中」。

連喊12句「夠了」施壓 拜登歸咎共和黨擋路

拜登批評共和黨一再無視槍械暴力引起的憤怒和悲傷，一直阻止民主、共和兩黨大多數人，甚至擁槍者都支持的槍管措施。拜登雖然試圖動之以情，然而美國新聞網站Axios指出，白宮官員私下都不認為國會能通過任何槍管法案，拜登的幕僚並不認為他的演講可改變國會根深柢固的結構性障礙。

眾議院司法委員會周四較早時亦舉行會議，討論會加強全國槍械法律的《保護我們孩子法案》。在住所遙距出席視像會議的共和黨佛羅里達州眾議員施托伊貝（Greg Steube）在鏡頭前展示4支手槍，指法案會禁止多種手槍。議案以25對19票通過，眾院議長佩洛西稱計劃下周將議案提交全院投票，雖然通過機會大，但在參議院通過機會不高，因為大多議案要60名議員支持，而民主黨僅佔50席。

（紐約時報/中央社/中新社/Axios）