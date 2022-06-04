韓放寬沒接種者入境規定 通過檢測免隔離

總理韓悳（音「德」）洙宣布，下周三開始尚未接種新冠疫苗的抵境人士也毋須再強制隔離7天。然而入境者出發前及於到埗後72小時內，均須提交PCR核酸檢測陰性證明。

旅客最好登機前登入官方Q-code系統，填報PCR檢測結果、健康狀態問卷等，以縮短檢疫入境時間。

入境後，韓國籍與具有居留資格的外國人，可在居處所屬衛生所免費做PCR檢測；觀光等短期簽證入境旅客須在機場自費採檢。

自2020年4月起限制每小時有幾多班機抵達及晚8朝5禁飛的規定亦將解除。下周三起，仁川機場恢復24小時運作，航班將由現時每小時20班增至疫前水準40班，國際線班機數目將不再受限，免除難買機票及供不應求推高票價的問題。

韓國新冠確診人數持續減少，目前單日約增1.2萬人，回落至新冠病毒變異株Omicron肆虐前水平，當局展望本月內單日確診將再減約五成。

研究：輝瑞口服藥可減長者重症風險

另外，世界第二大醫療供應組織、以色列Clalit Health Services，周四發表一項在Omicron爆發時進行的研究，指出對於65歲或上長者而言，無論有否接種新冠疫苗，輝瑞新冠口服藥Paxlovid均能減少這年齡組別的重症或死亡率，其中有服食者只有0.6%須入院治療，遠低於未服食者的1.89%。但同一研究顯示，這款藥物的療程未有發現可預防較年輕的40至64歲成年人的重症。

（綜合報道）