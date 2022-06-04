《華郵》：俄方求助 華研不違制裁下財援

中方官員稱俄沒要求供武器彈藥

面對歐美制裁壓力，《華郵》指莫斯科至少曾兩度敦促北京提供新形式經濟支援，有中國官員形容相關交流「緊張」。提供消息的官員拒絕透露俄方要求的具體細節，但其中一人指俄方要求包括維持2月24日侵烏前已存在的貿易承諾，以及維持目前受美國等制裁的金融和技術支援。有中方官員指俄國沒要求「武器和彈藥」來支持戰爭，但拒絕評論俄方有否要求提供其他可用於軍事行動的物資和技術。

報道引述一名知情中俄對話的北京消息人士指，中方已就烏克蘭局勢和針對俄羅斯的非法制裁明確表達立場，他稱中方理解俄方困境，但仍要一直按國民最大利益行事。中美官員指，習近平已指示最親信的一些顧問，研究如何不違反制裁之下，能夠財政上支援俄羅斯的方法，但有華府高官稱「對俄羅斯立場而言並不足夠」。

有中國官員指中方的顧慮包括美國及其盟友或會隔絕中國對關鍵技術如半導體及航空設備的接觸，以及自身金融系統恐受針對。美國官員稱中國試圖外交上「尋找其他方式」，並藉聯合軍演來支持俄羅斯，例如在上月底拜登訪問日本期間，中俄派出轟炸機繞行日本周邊。

美國國務卿布林肯周三指，美國未發現中國有系統地協助俄羅斯避過制裁，亦沒看到中國向俄方提供任何重大軍事支持。

（華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）