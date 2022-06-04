英料俄未來兩周可完全控制盧甘斯克州

上述報告指，俄方在未能如願奪下基輔等初期戰略目標後，調整到專注以攻陷頓巴斯為目標，俄軍現正通過集中火力轟擊某一部分，並投入重大資源，近期在頓巴斯取得戰術上（tactical）的成功。但報告提到，俄軍看來仍需不斷大量投放人力物力，要相當時日才能取得一些成果。

烏克蘭總統澤連斯基周四承認，被俄軍全力圍攻的盧甘斯克州北頓涅茨克（Sievierodonetsk），戰况「目前最為艱難」，他稱烏軍雖在北頓涅茨克取得一些進展，但整個頓巴斯地區軍事形勢未變。據報北頓涅茨克的巷戰仍在繼續，鄰近的利西昌斯克（Lysychansk）和巴赫穆特（Bakhmut）等地俱受俄軍猛轟。在頓涅茨克州烏方控制的第二大城市斯拉維揚斯克（Sloviansk），面對俄軍轟擊愈益密集猛烈下，已斷水斷電。頓涅茨克州長基里連科昨指俄軍已兵臨該市北面15公里。斯拉維揚斯克市長已呼籲市民撤離。然而烏軍在西南部赫爾松州南部反擊俄軍傳捷報，宣稱「已解放淪陷區的8公里範圍」。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）