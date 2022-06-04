侵略烏克蘭達百日 俄堅稱戰至「所有目標完成」 消耗戰成現實 考驗西方援烏持久力

北約秘書長：西方需作長期準備

斯托爾滕貝格正展開訪美行程，他周四在白宮跟美國總統拜登會面後，警告烏克蘭的戰爭已變成「消耗戰」，而「戰爭本質上是難以預測的，因此我們（西方國家）需要作好長期準備」。他強調北約不願與俄羅斯正面衝突同時，「有責任」支援烏克蘭。

他認為戰爭最終極可能通過談判結束，因其「與戰區現場的形勢息息相關」。被問到西方是否正施壓，要求烏克蘭接受部分領土損失以換取和平，他表明「不到他們代為決定」基輔應接受或拒絕何種條件。

克宮發言人佩斯科夫周四在記者會上強調，西方持續向烏克蘭運送武器並未對俄方的「特別軍事行動」帶來絲毫改變，堅稱俄方「目標仍會達成」，反指西方軍援「將令烏克蘭民眾承受更多痛苦」。烏克蘭總統澤連斯基則趁俄軍入侵百日發表演說，堅稱「勝利會屬於我們」。

漸感「烏克蘭疲勞」 西方援助似近頂峰

彭博社周四引述軍事專家分析指，相較俄軍面臨替補兵源和因制裁造成的進口短缺，烏克蘭的挑戰在於如何整合持續加入的新兵，其一重要風險在於外國的軍事與財政援助將持續多久。報道認為隨着時間過去，俄烏雙方的經濟與政治弱點會加深並顯現，烏克蘭將面對國際援助的力度減弱。兩方誰先耗盡經濟資源將主宰戰爭的結果，但實在難以估計基輔會否比莫斯科更先崩潰。

報道指已有迹象顯示西方對烏援助或將達至頂峰，之後將會持續減少。法國、德國和意大利等已開始呼籲俄烏盡快就停火談判，可是重點在於若雙方在今天達成停火，將等同把烏克蘭兩成領土長期置於俄方控制之下。美國上月有民調顯示，51%受訪民眾認為拜登政府應優先防止經濟繼續下滑，超越4月時居首的懲罰俄羅斯。

《金融時報》美國新聞主編盧斯（Edward Luce）形容西方開始感受到「烏克蘭疲勞」，他指這場戰爭已分成兩個層面，一邊是在烏克蘭的實地戰况，另一邊是控制全球論述的資訊戰，而兩邊都進入了消耗戰。他解釋，一方面西方傳媒有可能忽略了俄羅斯在戰場上的人數優勢，另一方面民主政體的民意逆轉也可能會出現，經濟衰退的前景將考驗大西洋兩岸的公共精神表現。

早在上月底，俄羅斯獨立傳媒Meduza已引述包括親克宮官員的消息來源，指俄方領導層已重新感到樂觀，認定西方對烏支援難以為繼，歐洲更有可能在冬季前因能源需求而跟莫斯科妥協，故俄方自信可憑消耗戰打垮烏克蘭。

制裁影響待浮現 俄軍備補給長遠陷困

彭博社也指，俄羅斯總統普京正在打賭援烏國際團結力量會先現裂痕——他上月底出席歐亞經濟聯盟論壇時稱，歐美等發達經濟體正經歷過去40年未見的嚴重通脹、失業惡化、物流鏈中斷，以及糧食問題所加深的全球危機，形容情况並非「開玩笑」，並認為全球經濟的現况反映俄羅斯立場與行動「是正確的」。總部設於法國的俄羅斯政治顧問公司R.Politik創辦人斯塔諾瓦婭稱，普京「絕對肯定自己有許多時間」，耐心等待西方國家的經濟與政治問題浮現。

彭博社還指，莫斯科受益於能源價格急升，預計今年將可從能源出口賺取2850億美元（約2.22萬億港元），加上推強盧布匯價，大大抵銷了西方制裁壓力。但與此同時，西方制裁的後果尚未完全顯現，俄羅斯今年GDP料將大跌，通脹急升之餘，製造軍備所需的高科技工業零部件和原料進口受到制裁打擊，倘若莫斯科無法找到替代品，勢將影響戰事進展，故彭博社認為烏克蘭如能堅持下去，數月後可望再次取得優勢。

（法新社/彭博社/路透社/金融時報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）