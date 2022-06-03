北頓涅茨克瀕淪陷 烏民匿化工廠地底

流亡外地的蓋達伊（Serhiy Gaidai）周三晚在通訊軟件Telegram總結當天盧甘斯克州的戰况，指北頓涅茨克（Sievierodonetsk）市中心以及東部部分區塊，有80%已被俄軍佔領。烏方守軍仍展開巷戰頑抗。蓋達伊稱，北頓涅茨克有民眾在當地「亞若特」（Azot）化工廠地底的蘇聯時期防空洞避難，烏克蘭當局認為該化工廠應已沒存有化學品，但蓋達伊指該廠的排放顯示當中有化學殘留物。烏方指俄軍周二襲擊北頓涅茨克一處化工廠的硝酸儲存庫。

美情報：普京4月曾醫末期癌

烏克蘭頓涅茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）周四（2日）在記者會指烏東的俄軍正向南推進，準備攻取該州主要城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）與斯拉維揚斯克（Sloviansk）。

另外，《新聞周刊》昨引述3名美國現任與前任軍事安全官員報道，指美方上月底的機密情報報告研判，俄羅斯總統普京4月治療末期癌症後重返幕前，憂慮他將變得更迷戀權力，令烏克蘭局勢走向更難預測。不過，美方官員承認因普京隔絕外界，因此難以準確評估其健康狀况。

（衛報/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）