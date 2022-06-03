67%贊成 丹麥公投參與歐盟防務 首相：俄威脅歐穩定 各國會更團結

歐洲理事會：丹麥作出歷史抉擇

丹麥是唯一沒加入歐盟安全與防務政策的成員國，今次公投後將讓丹麥能參與歐盟防衛政策的討論及軍事行動，包括在波黑和索馬里的軍事任務。在歐盟共同防務政策上，丹麥行使了30年「選擇退出權」（opt-out，即選擇性地不加入、或不執行某項歐盟法律或條約的權利）。但周三66.9%選民支持放棄該項豁免權後，首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）向支持者說：「丹麥今晚向歐盟、北約及（俄總統）普京發出一個非常重要的信息。我們表明，當普京侵略一個自由國家並威脅歐洲穩定時，我們會更團結一致。」她指出，「當自由敲響歐洲的大門，當歐洲大陸再爆發戰爭時，你不能保持中立。」

歐盟委員會主席馮德萊恩稱，丹麥的決定是「對歐盟共同安全承諾的強烈信息」，丹麥與歐盟都將因此獲益。歐洲理事會主席米歇爾也歡迎丹麥作出「歷史抉擇」，稱該決定使歐盟及丹麥人民將更安全和強大。

28年行使235次國防「選擇退出權」

丹麥1973年成為歐盟成員國，但傳統上一直傾向疑歐，1992年在全民公投中否決了歐盟創始條約的《馬斯特里赫特條約》（Maastricht Treaty，又稱《馬城條約》），拒絕移轉更多權力給歐盟。為了說服丹麥民眾同意該條約，布魯塞爾與哥本哈根達成一系列豁免事項，丹麥民眾最終於1993年同意《馬斯特里赫特條約》。此後丹麥一直對歐洲單一貨幣，以及歐盟的司法、內政與國防共同政策置身事外。丹麥過去8次就歐盟議題公投，最近一次是2015年12月，當時丹麥投票反對加強與歐盟在警察和安全事務上的合作，因擔心在移民政策上失去主權。根據智庫Europa統計，丹麥過去28年行使了235次國防「選擇退出權」。

不過俄軍侵烏後令局勢生變，弗雷德里克森在烏戰爆發兩周後，宣布舉行今次公投，她同時宣布計劃於2033年前，將國防開支增至國內生產總值（GDP）的2%，以配合北約對成員國的要求。

丹麥是俄軍侵烏後尋求改變軍事防務政策的另一個北歐國家。芬蘭和瑞典上月已申請加入北約。

（金融時報/BBC/路透社）

（俄軍侵烏）