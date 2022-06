結束WFH 馬斯克：不返公司當離職

《紐約時報》取得馬斯克發給SpaceX員工的電郵,他在信中要求員工每周在辦公室工作最少40小時,否則會被當作辭職。他說:「你愈資深,你的存在就要愈明顯」。電動車資訊網站Electrek據外泄的電郵,指馬斯克周二要求想繼續在家工作的Tesla員工每周要返辦公室最少40小時,他強調40小時是最低要求,「這比我們對工廠工人的要求還要低」。他又表示,會親自審批要求豁免返回公司工作的員工要求,但強調「若你不出現,我們會假設你已辭職」。

馬斯克周三在Twitter被問及對那些認為回辦公室是過時概念的人有何看法,他反擊道:「他們(員工)應該在其他地方『扮工』。(They should pretend to work somewhere else)」。馬斯克過去曾對反對遙距工作,批評「美國人正設法完全避免返工」,但讚揚中國工廠工人十分勤勞,「甚至不離開工廠」。

新冠疫情持續逾兩年,蘋果公司、facebook母公司Meta和微軟等,都因為病例急增,在宣布重返辦公室後再推遲執行日期。蘋果公司因確診個案反彈,上月暫停要求員工每周回辦公室最少3天,民宿平台Airbnb更通知員工可永久在家工作。

美國史丹福大學經濟學教授盧布姆(Nick Bloom)稱馬斯克對Tesla和SpaceX的要求是一眾科企之中最嚴格,估計兩間企業會流失一至兩成現有人手,獵頭公司會提出更靈活工作選項挖走人才。

