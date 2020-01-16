結束WFH 馬斯克：不返公司當離職

《紐約時報》取得馬斯克發給SpaceX員工的電郵，他在信中要求員工每周在辦公室工作最少40小時，否則會被當作辭職。他說：「你愈資深，你的存在就要愈明顯」。電動車資訊網站Electrek據外泄的電郵，指馬斯克周二要求想繼續在家工作的Tesla員工每周要返辦公室最少40小時，他強調40小時是最低要求，「這比我們對工廠工人的要求還要低」。他又表示，會親自審批要求豁免返回公司工作的員工要求，但強調「若你不出現，我們會假設你已辭職」。

馬斯克周三在Twitter被問及對那些認為回辦公室是過時概念的人有何看法，他反擊道：「他們（員工）應該在其他地方『扮工』。（They should pretend to work somewhere else）」。馬斯克過去曾對反對遙距工作，批評「美國人正設法完全避免返工」，但讚揚中國工廠工人十分勤勞，「甚至不離開工廠」。

新冠疫情持續逾兩年，蘋果公司、facebook母公司Meta和微軟等，都因為病例急增，在宣布重返辦公室後再推遲執行日期。蘋果公司因確診個案反彈，上月暫停要求員工每周回辦公室最少3天，民宿平台Airbnb更通知員工可永久在家工作。

美國史丹福大學經濟學教授盧布姆（Nick Bloom）稱馬斯克對Tesla和SpaceX的要求是一眾科企之中最嚴格，估計兩間企業會流失一至兩成現有人手，獵頭公司會提出更靈活工作選項挖走人才。

（金融時報/紐約時報）