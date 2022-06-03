登基70周年慶典 英女王撐杖亮相

因健康理由，女王今年並無按慣例和其他王室成員乘坐馬車閱兵，而是在堂弟根德公爵陪同下，撐着拐杖首次在白金漢宮陽台上接受士兵敬禮。

英國政府將昨起一連4天列為公眾假期。昨天清晨開始就有源源不斷的人流前往白金漢宮前的林蔭大道，許多人手持國旗和野餐籃，準備親眼見證閱兵盛况。女王因年事已高，已表明淡出王室公務。一般預期，這次慶典可能是女王公開參加的最後一場重大活動。許多民眾感到一個時代似乎即將落幕。

閱兵期間有5名男示威者越過圍欄闖入林蔭大道，當中有人頭戴塑膠王冠，躺在一批操過御林軍前攔路，最後被警員強行拖走。

白金禧慶祝活動展開前，白金漢宮發表女王最新官方照片。照片在在溫莎堡拍攝，由攝影師麥肯奇尼（Ranald Mackechnie）操刀。女王昨發表聲明，「感謝在英國和整個英聯邦參與慶祝我登基白金禧的所有人、家庭、鄰居和朋友……大家對我展現的友好不斷地鼓舞着我，在我們繼續懷着信心和熱情展望未來之際，希望接下來幾天能讓大家有機會回味過去70年締造的成就。」

早前性侵醜聞纏身的安德魯王子昨缺席閱兵儀式，白金漢宮其後說他確診感染新冠病毒，不會出席周五在倫敦聖保羅大教堂舉行的感恩崇拜。

（BBC/天空新聞）