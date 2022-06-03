桑德伯格2008年被facebook創辦人朱克伯格成功挖角，助公司發展廣告業務，令fb迅速發展成「印鈔機器」，她亦晉身億萬富婆之列。不過，批評者指朱克伯格與桑德伯格為求增長不惜一切的思維傷害了社會，令fb用戶以至民主本身都要付出代價。

忽視fb假資訊用戶私隱問題

2016年美國總統大選前，fb充斥着假資訊，大選後，fb繼續被濫用來挑起分化和散播錯誤信息，惟在大選期間負責公司政策和安全團隊的桑德伯格，最初忽視問題，後來又多番推遲才公開回應問題。

最近有「吹哨人」爆料指fb為求利潤漠視用戶安全，間接導致去年1月6日國會山莊騷亂。桑德伯格在騷亂發生後6天接受路透社訪問時，淡化fb在騷亂事件中的角色，甚至否認fb有責任，說：「我認為這些事件主要是在一些其他平台上組織的，這些平台不具備我們阻止仇恨的能力，不具備我們的標準，也沒有我們的透明度。」

不過，根據吹哨人、fb前產品經理豪根（Frances Haugen）公開的內部文件，在騷亂如火如荼之際，一名員工在內部留言版指fb長期以來為方興未艾的極端主義「火山澆油」，「對於現在情况失控不應感到驚奇」。

桑德伯格離開，正值Meta這台「賺錢機器」前景不明朗之際。Meta今年2月坦承fb用戶數18年來首度下滑，而蘋果公司的新廣告私隱政策將致Meta在2022財年銷售額損失逾100億美元（780億港元）。另外，Meta雖然積極開拓的元宇宙（Metaverse）業務，惟旗下元宇宙部門Reality Labs仍在「燒錢期」，單在2021年的經營虧損已超過100億美元，預計今年的相關虧損仍將顯著增加。還有，當歐洲網絡安全法例生效後，Meta將要為歐洲用戶重新設計演算法，增長前景隨時受影響。

（華盛頓郵報/紐約時報）