「fb第一夫人」辭職 朱克伯格：時代終結

今秋離任Meta營運總監

現年52歲的桑德伯格（Sheryl Sandberg）周三在fb發文宣布辭職，她寫道：「當我2008年接受這份工作時，我期望只會做5年。14年後，是時候讓我為我的人生譜寫新的篇章。」她透露將致力處理名下的基金會及慈善工作。桑德伯格在彭博社周三刊出的訪問中表示，她在Meta的角色「並非易事」。

朱克伯格發文回應說：「謝里爾（桑德伯格）2008年加入時，我只有23歲……謝里爾築構起我們的廣告事業、招攬人才、塑造我們的管理文化，以及教會我如何管理一間公司……她值得為Meta今天的成就獲得讚許。」他形容對方為「超級巨星」。

Sheryl Sandberg打造廣告平台王國

畢業於哈佛大學的桑德伯格曾擔任克林頓時代財長薩默斯的幕僚，38歲加入fb前在另一科技巨企Google官至環球網售和營運副主席。商業顧問公司eMarketer市場分析師威廉森（Debra Aho Williamson）指出，桑德伯格對fb、Meta，以至商業世界有着巨大影響力，她協助將fb築構成世界級的廣告吸納平台，以及發展具突破的廣告模式，令其成為緊隨Google後全球第二大的數碼廣告平台。不過，fb在桑德伯格的監督下經歷2016年美國大選疑被俄羅斯假新聞操控、 2018年讓英國政治顧問公司「劍橋分析」擅取用戶資料、2021年初美國國會山莊騷亂等醜聞，以及面對今年用戶及廣告收益增長減慢。威廉森認為，「該公司需要尋找前進的新方向，而這可能是桑德伯格離開的最佳時機」。

近期於公司角色被淡化

桑德伯格沒有交代離職原因，但有報道指她近期在公司的角色已被淡化。《紐約時報》報道，桑德伯格於應對上述危機中，與朱克伯格出現決策分歧，曾數次萌生離開fb的念頭，並對工作愈見厭倦。曾歸她所管的政策與安全相關職務，已被公司全球事務主席克萊格（Nick Clegg）所分擔。《華爾街日報》去年報道指愈來愈少公司員工需向桑德伯格匯報，而向首席增長官奧利萬（Javier Olivan）等其他管理層匯報的員工佔比則有所增加。《華爾街日報》引述知道人士稱，桑德伯格一直跟人說感到疲憊不堪，且成為公司問題的出氣筒。Meta正改變發展方向，專注於虛擬世界（即所謂元宇宙），同時降低對廣告的依賴，消息人士稱，桑德伯格沒有參加許多有關元宇宙計劃的會議。

朱克伯格在回應桑德伯格辭職的帖文中，形容事件是時代終結，並宣布奧利萬將接任Meta營運總監之位。他讚揚桑德伯格有獨特一套，但奧利萬將「更傳統地」集中處理內部運作，將公司的產品開發和商業部門拉得更緊密。

Meta的前景在桑德伯格辭職後可能存在不確定性，Meta及其前身fb過去10年的廣告收益（佔公司整體收入97%）增長平均高達44%，但《華爾街日報》估算其今年相關增長只有6%。

（華爾街日報/紐約時報/BBC/彭博社）