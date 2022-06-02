Omicron疫下美長者死亡率較去年升

Delta變異株普遍被認為引致重症風險較高，不過《紐時》指出，在Omicron變異株肆虐的4個月期間病逝的65歲或以上長者人數，跟此前Delta變異株肆虐的6個月期間病逝長者人數幾乎相同。《紐時》指截至上月中，有逾四分之一的65歲或以上長者過去一年沒接種新一劑疫苗，而這年齡組別的人士，逾半在過去6個月都沒接種過疫苗。

衛生官員鼓勵打第2加強劑

Omicron避過免疫防禦的能力較其他變異株高，削弱疫苗效力。對於部分人而言，就算接種了3劑疫苗，其降低因感染Omicron住院風險的能力亦會隨時間下跌。

如今確診死亡病例偏向長者的情况，是疫苗廣泛接種以來最嚴重，最近數周衛生官員鼓勵50歲或以上人士打第2針加強劑，然而有長者及醫生都指當局缺乏組織及清晰指引，有民眾要自行安排住在護老院的長者家人到藥房打第2針加強劑。

（紐約時報）