Omicron疫下美長者死亡率較去年升

【明報專訊】美國長者的新冠疫苗接種比率不低，然而《紐約時報》周二（5月31日）報道，指過去冬季新冠病毒變異株Omicron肆虐時，長者的死亡率較去年高。有研究人員指Omicron肆虐的時期，距離不少長者上次接種的疫苗相隔多時，其免疫力已降，促使衛生官員鼓勵50歲或以上民眾打第2針加強劑。
Delta變異株普遍被認為引致重症風險較高，不過《紐時》指出，在Omicron變異株肆虐的4個月期間病逝的65歲或以上長者人數，跟此前Delta變異株肆虐的6個月期間病逝長者人數幾乎相同。《紐時》指截至上月中，有逾四分之一的65歲或以上長者過去一年沒接種新一劑疫苗，而這年齡組別的人士，逾半在過去6個月都沒接種過疫苗。
衛生官員鼓勵打第2加強劑
Omicron避過免疫防禦的能力較其他變異株高，削弱疫苗效力。對於部分人而言，就算接種了3劑疫苗，其降低因感染Omicron住院風險的能力亦會隨時間下跌。
如今確診死亡病例偏向長者的情况，是疫苗廣泛接種以來最嚴重，最近數周衛生官員鼓勵50歲或以上人士打第2針加強劑，然而有長者及醫生都指當局缺乏組織及清晰指引，有民眾要自行安排住在護老院的長者家人到藥房打第2針加強劑。