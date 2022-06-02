指缺席部分登基慶典 媒體關注英女王健康

擬白金漢宮露台亮相 料缺席打吡賽

女王去年10月曾入院，之後減少公開活動，今年2月確診新冠病毒後亦缺席部分活動，如3月14日的英聯邦日慶祝活動及5月10日英國國會開幕大典。她的健康在登基70周年之際更受關注。雖然女王行動不便，她仍計劃在周四慶祝活動首天，兩度走到白金漢宮的露台跟民眾見面。

《每日郵報》稱她會在壽辰閱兵期間現身，這閱兵通常每年6月第二個周六舉行，今年提前一周，作為女王登基70周年慶祝活動之一。王室消息人士稱，今年改由王儲查理斯親自檢閱士兵，女王則與堂弟根德公爵在露台上接受敬禮，之後再跟其他在職王室成員，到露台觀看英國皇家空軍的飛行表演。

《每日郵報》報道，女王將缺席周六（4日）的「葉森打吡大賽」（Epsom Derby）賽馬日，將是她登基以來第3次缺席，報道稱長女安妮公主會代為出席。

英媒指哈里王子及其妻梅根將會返回英國，女王當天或會首次跟哈里王子及其妻梅根的女兒莉莉貝特（Lilibet）見面，並慶祝她的1歲生日。

搭機返溫莎周二遇雷暴 有驚無險

在慶祝活動開始前，女王在蘇格蘭巴爾莫拉爾莊園（Balmoral Castle）休息了數日，周二搭機返回倫敦時遇上雷暴，首度嘗試降落諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt）不成，在空中盤旋15分鐘後終安全降落。白金漢宮說女王安全未受影響。

（每日郵報/獨立報）