美供較遠程火箭炮 烏保證不射俄境目標

美國官員稱，政府周三會公布向烏克蘭提供新一批總值7億美元（約55億港元）軍備內容，當中包括海馬斯。海馬斯是一種衛星制導的精準武器，能攻擊遠達77公里外的目標，遠超烏克蘭現時使用的任何大炮射程。海馬斯可配備延長射程達320公里的火箭，但官員稱美國不會向烏提供這款火箭。拜登周一曾說，美國不會向烏克蘭提供可以打擊俄國本土的火箭系統，雖然若將「海馬斯」部署在烏俄邊境，其射程也足以攻擊俄境目標，但美官員稱，烏方已向美方保證不會發生這情况。

拜登稱助增談判籌碼 克宮斥「火上澆油」

拜登在《紐時》文章指出，美國供烏先進武器是讓烏克蘭「能在戰場上戰鬥，並在談判桌上處於最強位置」。他同時強調，美國無意挑起更大衝突或使用大殺傷力武器，不鼓勵或幫助烏克蘭在境外發動攻擊。他又稱，不尋求北約和俄羅斯開戰，亦不打算趕普京下台。此外，他稱只要美國和其盟友不受攻擊，美軍便不會直接參與衝突。

克里姆林宮發言人佩斯科夫昨表示，美國向烏克蘭提供先進火箭炮系統是為局勢「火上澆油」。在拜登文章刊登不久，俄國防部宣布，戰略導彈部隊正在莫斯科東北部的伊萬諾沃省（Ivanovo）舉行軍演，並出動了洲際彈道導彈亞爾斯（Yars）。

（紐約時報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）