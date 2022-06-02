丹麥公投決定參與歐盟防務否

選擇退出權是指選擇性地不加入或不執行某項歐盟法律或條約的權利。儘管丹麥1973年成為歐盟成員國，但在1992年全民公投中否決了歐盟的《馬斯特里赫特條約》（Maastricht Treaty），獲得選擇性退出歐盟防衛合作、歐元區成員資格和司法事務的權利。丹麥民眾其後在2000年拒絕加入歐元區，並在2015年投票反對改變其在司法事務上的選擇退出權。

民調：65%撐棄豁免

俄軍侵烏後，瑞典和芬蘭上月決定申請加入北約，丹麥和德國亦已承諾大增國防開支。丹麥中左翼政府認為，現在是該國結束其唯一不參與歐盟防衛合作成員國地位的正確時機，執政社會民主黨國防發言人詹森（Mogens Jensen）說：「北約仍將是我們國防和安全的重要工具，但歐盟提供另一確保我們在東部防禦的工具。」丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）周日在這次公投的最後一場電視辯論中呼籲民眾踴躍投票，「在我們需要為歐洲安全奮戰的時刻，我們和鄰國必須更加團結」。周日最新民調顯示，超過65％選民支持放棄這項豁免。丹麥若參與共同安全與防務政策，意味它能加入歐盟的軍事行動，例如在索馬里、馬里和波斯尼亞的行動。

（路透社/金融時報/法新社）

（俄軍侵烏）