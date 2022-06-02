外部因素高油價 官員認政策調控難扭轉

遏油價措施障礙重重

Politico指出，白宮過去數月遲遲未有支持「汽油免稅期」（gas tax holiday），即使民主黨內部亦對有關措施存在分歧，亦有人質疑減免每加侖18.4美仙的汽油稅對消費者幫助有限。

拜登政府研究的措施尚包括禁止石油出口，但這被指除將會引起美國能源企業不滿，其效果更可能會被世界油價持續上漲所抵銷。放寬部分化石燃料限制則勢將觸發環保團體反彈。

另一方面，華府在游說國內石油公司重開已關閉的煉油廠配合增產上亦遭遇困難，後者憂慮俄烏戰爭一旦結束需求便會放緩，將會構成未來供應過剩。

Politico表示，縱使美國國家環境保護局（EPA）已讓步增加乙醇供應以遏制能源漲價，但美國東北部的柴油價格持續飈升。能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）上周被派往路易斯安那州視察戰略石油儲備庫，但Politico指出，雖然拜登今年3月下令釋放戰略石油儲備，惟油價還是在數周後回升。一名白宮官員向Politico承認，現實上全球油氣價格非一人可決定，而是「受更強大的力量所控制」。他指拜登政府將採取所有可行措施，務求有效改變能源價格高企和高通脹的現况。

（Politico）