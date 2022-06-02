美通脹高企 財長認誤判拜登滅火 總統罕有召見儲局主席 報章撰文提議3招

民望新低 威脅民主黨中期選情

《華郵》引述兩名華府消息人士透露，拜登向幕僚抱怨他們未有向美國民眾好好解釋通脹起因和政府的應對措施。拜登周二在白宮會見鮑威爾（Jerome Powell），是他自去年11月提名對方連任聯儲局主席以來第二次會面。美國聯儲局一向奉行獨立政策，總統極少召見聯儲局主席。外界認為，面對嚴重威脅經濟的通脹形勢，華府藉今次會面發出對付通脹的明確信號。

拜登與鮑威爾開會前表示，「他們（聯儲局）對解決通脹問題像激光般聚焦（laser focus，意指極度專注），正如我一樣」，又說聯儲局將須達成全面就業和穩定物價等兩大目標。今次會面受外界高度關注，但白宮僅在會面後發表簡短新聞稿，承諾對聯儲局保持放手的態度。拜登強調不會像前任特朗普政府般干預聯儲局，將給予他們工作的所需空間。

不干預儲局決策 釋油儲減財赤

身為前任聯儲局主席的耶倫（Janet Yellen）也出席會面。她周二接受CNN節目訪問時承認，她去年預測通脹只構成「小風險」實屬錯誤，「經濟受到意想不到的巨大衝擊，推高了能源和食品價格，且供應瓶頸嚴重影響我們的經濟，我當時沒有完全理解這些情况，但我們現在認識到這一點」。除了耶倫，多名財金官員同日也接受其他傳媒訪問討論通脹。

另外，拜登周一在《華爾街日報》撰文闡述其抗通脹計劃，並提出三大措施。首先，他指出聯儲局肩負控制通脹的主要責任，強調自己不會在通脹上升期間試圖不當地影響該局決策。第二，政府必須採取一切實際措施，讓家庭在經濟不穩時刻能夠負擔物價，並逐步提高經濟生產力。他指出油價上漲主因是俄羅斯石油、天然氣和煉油產能退出市場，政府必須減輕對美國消費者的影響，因此他此前宣布釋放美國戰略石油儲備，國會也可通過他提出的潔淨能源減稅和投資方案，立即提供幫助。美國還可以透過修復受損的供應鏈、改善基建、打擊外國航運公司高額運費，來降低日常商品的費用。第三，必須減少財赤。拜登引述國會預算辦公室（CBO）上周最新估算，今年美國政府財赤將減少1.7萬億美元（約13.3萬億港元），為史上最大減幅。

他表示可能會為進一步減赤而改革稅制，包括向富人多收稅和調整利得稅，從而達至公平及充盈庫房的效果。

拜登處理高通脹心切，被指因該問題已影響到其支持率，以至民主黨於11月中期選舉的選情。《華郵》與美國廣播公司（ABC）的聯合民調指出，10名美國民眾中，有逾9人對通脹升幅感到憂慮，其中44%形容受通脹「困擾」，另有多達68%受訪者不滿拜登應對通脹的表現。路透社的民調亦顯示，拜登的支持度只有36%，跌至上任以來最低，而經濟問題是受訪者最關注的議題。

（華盛頓郵報/CNN/金融時報）