晶片短缺中國封城 日本家電缺貨

多貨品料8月後可恢復付運

《日經亞洲》報道，在全球半導體供應短缺和中國因應新型冠狀病毒疫情而多處封城下，不少日本公司在內地的工廠也因此停擺，就算工廠已恢復運作的日企，要完全恢復正常生產，都需一定時間。日立表示，早於4月尾已停止銷售部分洗衣機型號，原因是來自中國的零件供應延誤。三菱電機亦押後本來於5月21日舉行的新電飯煲推出活動，原因是零件缺乏下公司無法大量生產。Panasonic亦因和其合作的中國工廠停工，於4月中就停止在靜岡縣的工廠生產部分洗衣機，公司在上海的工廠亦被迫暫時關閉，影響部分微波爐、電飯煲、按摩椅等產品的供應。

日本不少家電零售商現時都「無貨可賣」。報道引述東京一家電子產品零售店銷售員說，供貨延誤在5月開始出現，客戶要等候一至兩個月。報道稱，店舖內原本擺放微波爐和電飯煲的陳列架都放了告示，表明因貨運暫停，不接受新訂單。洗衣機是特別受影響的產品，其中一家零售商的網頁顯示，其40款滾桶式（大眼雞）洗衣機中有七成缺貨，約三成雪櫃亦顯示缺貨。

另外，冷氣機本因晶片短缺而供應不穩，隨着夏天到來需求增加，缺貨情况更明顯。有網店顯示，部分型號要到9月初才有貨，勢將錯過夏季黃金銷售期。在大阪有幾家分店的上新電機（Joshin Denki）直言上海封城的影響十分嚴重。

日本總合研究所高級研究員三浦有史認為，中國政府一日維持清零政策，供應鏈就不會正常運作。他稱日企應認清在中國投資的風險，並研究在緊急時有何其他渠道保障生產。

（日經亞洲）