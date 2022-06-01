國際糧價升勢未止 英「生活成本海嘯」

「窮人恩物」意粉價年飈50%

英國國家統計局選了30種一般家庭定期購買的低價食品雜貨，並追蹤它們從2021年4月至2022年4月的價格，發現期間這些食品價格平均升了6%至7%。其中被視為「窮人恩物」的意大利粉，價格在12個月內飈升了50%，其他如麵包、免治牛肉和米等的平均價格也上漲逾15%。不過，有部分食品價格下降，例如芝士、薄餅、香腸和蘋果等，其中薯仔價格下跌14%，但許多貧困家庭都避免食用薯仔，因其較其他食物需更長時間烹煮，耗用更多能源。英國超市Iceland的老闆早前表示，一些食物銀行用戶拒絕選取薯仔和其他根莖類蔬菜，因為連烹煮它們的能源也負擔不起。

食物銀行：求助前所未見

英國獨立食物援助網絡（IFAN）協調員古德溫（Sabine Goodwin）表示，主糧價格上漲加上能源費用飈升，無可避免帶給低收入家庭更大壓力，並增加對食物銀行的需求。IFAN指出，自今年起，旗下93%的食物銀行均稱其服務需求有所增加或顯著增加。2021年4月至2022年3月，英國慈善組織「特拉塞爾信託」（Trussell Trust）的食物銀行，向陷困民眾派發了210萬個緊急食物包，與去年同期相比增加了14%。位於倫敦南部的Norwood-Brixton食物銀行項目經理海托默（Elizabeth Maytom）稱，最近幾周其服務的需求特別強烈，很多人都是首次求助，她形容前所未見，導致庫存不足。IFAN也表示，其194間食物銀行中有八成均稱在過去4個月內出現食物供應問題。

工黨批保守黨經濟管理不善

英國慈善機構食品基金會上月中發表數據指出，英國4月有730萬名成年人面對食物不足問題，遠較1月的470萬人多。影子勞工與退休金大臣阿什沃思（Jonathan Ashworth）稱，物價飈升令民眾百上加斤，批評這是多年來保守黨經濟管理不善造成的「生活成本海嘯」。為紓解民困，財相辛偉誠上周宣布向能源企業徵收25%「暴利稅」，作為援助800萬低收入家庭生活補貼計劃。

（獨立報/華盛頓郵報）