俄烏北頓涅茨克巷戰 州長：六成建築被毁

盧甘斯克州長哈伊達伊（Serhiy Haidai）周一表示，北頓涅茨克（Severodonetsk）所有關鍵基建都已被毁，60%的住宅建築也被毁。他說俄軍運用同一戰術：連續炮擊數小時，然後部隊推進，又說「一直能聞到屍體的味道，因為他們沒有把屍體運走」。

炮彈擊中疏散車輛 法記者身亡

哈伊達伊周一表示，一輛執行疏散任務的車輛在北頓涅茨克被炮彈擊中，正在車上採訪的一名法國記者被碎片擊中身亡。法國證實死者是法國BFM電視台記者勒克萊爾-伊姆霍夫（Frederic Leclerc-Imhoff）。

北頓涅茨克市長斯特魯克（Oleksandr Striuk）表示，市內有1.2萬至1.3萬名平民在地下室或地堡避難。

北頓內茨克是頓巴斯地區仍由烏克蘭控制的最大城市，如果淪陷，俄方就有望抽出更多兵力，攻打頓涅茨克州斯拉夫揚斯克（Slovyansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）兩座被視為烏軍在烏東最後據點的城市。

（華爾街日報/衛報）

（俄軍侵烏）