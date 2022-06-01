分析：俄兩招反制 歐恐淪政治輸家

油價飈為克宮帶來額外收入

為美國智庫卡內基國際和平基金會撰寫的文章指出，面對歐洲制裁壓力，莫斯科或尋求先出手自行停止對歐石油供應，寧願承受「重大卻非無法克服」的損失，「這可能會在近期發生，又或等到秋季，暖氣季開始之前」。

普羅科彭科解釋，西方廣泛制裁的原先目標是削弱克宮戰爭資金來源，但實際上俄羅斯的外匯使用需求因此下降，與此同時，油價飈升反為克宮帶來額外收入，今年頭4個月俄羅斯的石油和天然氣收入高達4.77萬億盧布，遠高去年同期的2.5萬億盧布。她估計，結合現有盧布儲備和高能源價格，莫斯科可維持現有社會開支水平最少一或兩年，此後情况就難以逆料。

她預估措施對俄、歐的損失視乎如何執行、執行多久以及石油輸出國組織（OPEC）會如何回應（例如會否增產協助歐洲度過危機），但預期「政治上俄羅斯所得最終會多於歐洲」。

俄可打「石油牌」逼歐停軍援

她解釋，歐洲政客屆時要同時面臨多項緊急難題：尋求替代供應方、向選民解釋物價增長、協助最依賴俄油供應的歐盟國家紓緩禁運打擊。再加上在烏克蘭的戰鬥會繼續，歐洲各國將有強大動機去跟克宮談判。在這情况下，俄羅斯很可能打「石油牌」，嘗試迫使歐洲停止對烏武器運送，變相成功爭取在上風位展開排除烏克蘭的制裁問題對話。

普羅科彭科直言，俄羅斯當局很清楚其跟歐洲的關係不可能回復舊觀，但仍可做到確保不止俄羅斯受苦。她指莫斯科迄今與西方衝突的每一步都符合升級緊張局勢的邏輯，暫無理由相信會有改變，那不止是因為俄方已輸無可輸，也是因為隨着每一輪新制裁，俄羅斯政府內部支持激進手段的人數就會上升。

（卡內基國際和平基金會）

（俄軍侵烏）