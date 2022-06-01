歐盟達共識 年底前禁九成俄油 分析指見效需數年 俄：尋其他買家

3國可油管進口餘下10%俄油

歐洲理事會主席米歇爾在首日峰會深夜結束後在Twitter發文：「已就禁止俄油出口至歐盟達成協議。這立即涵蓋2/3以上俄羅斯出口歐盟的石油，大幅削減俄羅斯戰爭機器的財源。」 他形容「這是為迫俄羅斯終結這場戰爭而施加的最大壓力」。

歐盟從俄進口的石油中，2/3經運油輪運送，1/3經「友誼」（Druzhba）輸油管輸送。為得到匈牙利支持，周一達成的折衷方案僅對經由運油輪運往歐盟的俄羅斯原油實施制裁，將友誼輸油管輸送的俄油排除在外。歐盟昨解釋，禁運措施本周正式通過後將分階段實行，對原油的禁運有6個月實施期，對成品油則有8個月。

歐盟委員會主席馮德萊恩在會後記者會說，由於德國和波蘭已承諾停止透過輸油管進口俄油，「此舉將有效地在年底前令俄羅斯出口到歐盟的石油削減約90%」。餘下10%獲暫時豁免，令匈牙利、斯洛伐克和捷克得以經輸油管進口俄油。

米歇爾表示，歐盟對俄第6輪經濟制裁方案，除了石油禁運，還包括將俄最大金融機構「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）排除在環球銀行間金融電訊協會（SWIFT）體系之外、禁止3家俄國營媒體的新聞信息產品以任何形式在歐盟落地和傳播等。

在歐盟就對俄石油局部禁運達成共識後，俄羅斯常駐維也納國際組織代表烏里揚諾夫在Twitter表示，俄羅斯將尋找到其他石油進口商。雖然最新一輪制裁代表歐盟迄今採取的一些最具破壞力制裁措施，但分析指出，由於歐洲和其他國家買主把握俄油每桶比倫敦布蘭特期油價格還低30美元的機會大量入貨，目前俄油生產仍未受侵烏制裁衝擊，但隨着國際主要石油公司退出俄國，加上制裁令之下限制俄國引進西方技術，預計俄國能源業幾年後將廣受打擊。

拒付盧布 俄對荷蘭「斷氣」

歐盟同意禁運俄油後一天，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）昨以荷蘭能源企業GasTerra拒絕以盧布支付天然氣供應費用為由，停止對荷蘭供氣。荷蘭鄰國丹麥的能源公司Orsted昨警告，由於拒以盧布付天然氣費，恐也會遭「斷氣」。俄羅斯侵略烏克蘭後，西方對俄國中央銀行實施金融制裁，莫斯科要求歐盟成員國等「不友善國家」的天然氣買家4月須以盧布付款，否則面臨「斷氣」。

普京談條件換解除制裁

除了能源，俄亦被指以糧食作武器。克里姆林宮周一表示，總統普京與土耳其總統埃爾多安通電話時，表示俄方願透過與土耳其伙伴協調，為商品海上順利運輸提供便利，包括烏克蘭各港口的穀物輸出。他還說，如解除對俄制裁，俄可以出口大量化肥和農產品。

（路透社/紐約時報/塔斯社/新華社）

（俄軍侵烏）