俄堅持「解放」頓巴斯 認有平民亡

拉夫羅夫接受法國電視一台（TF1）訪問稱，「解放」被俄羅斯承認為獨立國家的頓涅茨克和盧甘斯克地區，是絕對優先（unconditional priority）事項。至於烏克蘭其他地區，他說：「我不認為他們樂意回歸到新納粹恐俄政權統治下。這些民眾應該決定自己的未來。」他承認在烏軍事行動造成平民死亡，但強調軍事行動用了這麼多時間，是因為俄軍接到「嚴格命令」，要避免攻擊民用基礎設施。聯合國數據顯示，自2月24日以來，這場戰爭已造成最少4031名平民死亡，4735人傷，超過670萬人逃離烏克蘭，烏克蘭亦正調查逾1.4萬宗俄軍涉及的戰爭罪案件，並已有人認罪。

外長反駁普京患癌傳言

英國傳媒周日引述俄羅斯聯邦安全局（FSB）官員報道，俄總統普京患癌只餘兩三年命，拉夫羅夫反駁：「任何理智的人都不會從這個人（普京）身上看到患病迹象。」他批評散播謠言者「應問問自己的良心」。

俄軍目前試圖包圍頓巴斯地區盧甘斯克州兩大重鎮北頓涅茨克（Sievierodonetsk）及利西昌斯克（Lysychansk），希望切斷烏軍增援線，圍堵剩下的守軍。烏克蘭官員稱，俄軍正猛烈炮轟北頓涅茨克，以致無法評估當地傷亡人數及損失。目擊者稱該市遭受每小時200次轟炸。當地官員稱，估計有1.5萬平民仍在市內，持續炮轟令他們無法進出，食水供應亦不穩。市長估計已有1500名平民死於俄軍攻擊、缺乏藥物或無法治療的疾病。

烏軍為了分散俄軍兵力，周日在被俄軍佔領的南部重鎮赫爾松（Kherson）展開反攻，聲稱已突破俄軍一條防線，將之逼入較不利的地形。這次反攻亦威脅俄軍在第聶伯河橋上的補給線。

（路透社/衛報/紐約時報）