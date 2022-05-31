歐盟峰會「折衷制俄」 禁油方案拉鋸顯分歧

【明報專訊】歐盟領袖周一至二（30至31日）舉行緊急峰會，討論協助烏克蘭方法、對俄新制裁，及面對俄羅斯挑釁下，如何增加歐洲防務開支應對。但焦點仍落在對俄石油禁運，成員國大使周日（29日）在峰會正式開始前就折衷方案討論，但續因匈牙利有異議而未達成一致，歐盟委員會主席馮德萊恩以至數名成員國領袖均稱難以在昨日就此下決定。歐盟就這議題已商討一個月但未取得進展，德國副總理兼經濟部長哈貝克周日警告，歐洲在制裁俄羅斯的團結正在瓦解。
依賴俄油 匈牙利異議
歐盟正尋求展開第6輪對俄制裁，包括建議把俄最大銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）剔出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統、把更多人列入資產凍結及不能入境歐盟的名單等。但在對俄石油禁運上仍面臨巨大阻力，部分成員國高度依賴從俄羅斯「友誼」（Druzhba）油管進口的石油，因此在豁免期的問題上反覆拉鋸。
為打破僵局，在法國提出的折衷方案中，禁止俄羅斯石油入口的限制僅適用於透過運油輪進口的部分，並容許匈牙利、斯洛伐克和捷克繼續經友誼油管接收俄羅斯石油一段時間，直至能夠安排到替代供應。
不過法新社報道，匈牙利政府仍認為方案建議不足，要求最少4年時間來擺脫對俄石油依賴，以及最少8億歐元（約67億港元）的歐盟資金來調整煉油廠來加工非俄國原油，同時提出增加經克羅地亞油管輸油產能。作為歐洲內陸國家，匈牙利有65%石油依賴友誼油管進口俄羅斯原油。斯洛伐克和捷克則同意獲兩年半豁免期。
歐盟成員國大使並未就折衷方案達成一致，《金融時報》引述歐盟官員指「艱難而複雜的討論」未能消除分歧，亦有官員指方案提出的妥協，對成員國之間承受制裁的負擔的公平性帶來問題。有消息人士稱另一正在考慮的方案，是押後整個一籃子制裁措施，直至找到為匈牙利提供替代石油供應的解決方案。
匈牙利總理歐爾班昨日表示，該國「所需要的保證」是倘若俄羅斯停止通過油管供油，匈牙利擁有通過海路購買石油的權利。
德副總理：團結正瓦解
石油禁運的爭論已令歐洲援烏的意志面臨質疑。德國副總理兼經濟部長哈貝克周日警告，歐盟對制裁俄羅斯的團結開始崩潰。他稱歐洲仍是巨大經濟體，擁有難以置信的經濟實力，而當它團結起來時就可利用這種力量。