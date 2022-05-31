歐盟峰會「折衷制俄」 禁油方案拉鋸顯分歧

依賴俄油 匈牙利異議

歐盟正尋求展開第6輪對俄制裁，包括建議把俄最大銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）剔出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統、把更多人列入資產凍結及不能入境歐盟的名單等。但在對俄石油禁運上仍面臨巨大阻力，部分成員國高度依賴從俄羅斯「友誼」（Druzhba）油管進口的石油，因此在豁免期的問題上反覆拉鋸。

為打破僵局，在法國提出的折衷方案中，禁止俄羅斯石油入口的限制僅適用於透過運油輪進口的部分，並容許匈牙利、斯洛伐克和捷克繼續經友誼油管接收俄羅斯石油一段時間，直至能夠安排到替代供應。

不過法新社報道，匈牙利政府仍認為方案建議不足，要求最少4年時間來擺脫對俄石油依賴，以及最少8億歐元（約67億港元）的歐盟資金來調整煉油廠來加工非俄國原油，同時提出增加經克羅地亞油管輸油產能。作為歐洲內陸國家，匈牙利有65%石油依賴友誼油管進口俄羅斯原油。斯洛伐克和捷克則同意獲兩年半豁免期。

歐盟成員國大使並未就折衷方案達成一致，《金融時報》引述歐盟官員指「艱難而複雜的討論」未能消除分歧，亦有官員指方案提出的妥協，對成員國之間承受制裁的負擔的公平性帶來問題。有消息人士稱另一正在考慮的方案，是押後整個一籃子制裁措施，直至找到為匈牙利提供替代石油供應的解決方案。

匈牙利總理歐爾班昨日表示，該國「所需要的保證」是倘若俄羅斯停止通過油管供油，匈牙利擁有通過海路購買石油的權利。

德副總理：團結正瓦解

石油禁運的爭論已令歐洲援烏的意志面臨質疑。德國副總理兼經濟部長哈貝克周日警告，歐盟對制裁俄羅斯的團結開始崩潰。他稱歐洲仍是巨大經濟體，擁有難以置信的經濟實力，而當它團結起來時就可利用這種力量。

（路透社/法新社/金融時報）