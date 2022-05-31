英啟「高潛力個人」簽證 港3大學舊生適用

英國內政部表示，HPI簽證計劃將吸引事業剛剛起步的「最聰明和最優秀」的人才，內政大臣彭黛玲強調這是英國以積分為基礎的移民系統之一環，「系統最看重的是人的能力，而不是來自哪裏」。

按每年大學排行榜定申請資格

按計劃，過去5年在合資格大學畢業的學生都可以申請，項目不設人數上限。學士或碩士畢業生如果獲批，工作簽證將為期兩年，博士畢業者則為3年，其間如果達成指定要求，之後可轉為申請其他長期就業簽證。簽證費用為715英鎊，外加移民健康附加費（為享用英國國民保健服務的條件），成功申請者可攜眷，但須有一定生活費。其他條件包括，通過安全和犯罪紀錄檢查，以及精通英語——即CFER的B1中級水平，「與英語母語使用者流暢交流」。

最少兩年工作簽證 可攜眷赴英

內政部早在本月6日已公布HPI簽證的計劃，同時公布2016至2021年的每年合資格頂尖大學名單。上榜條件為各年份在《泰晤士報高等教育》（THE）世界大學排名、「QS世界大學排名」以及「世界大學學術排名」這3個排行榜中的其中兩個排前50名，因排名每年不同，因此HPI簽證在不同年份適用不同大學。亞洲學府中，除了上述的港大、北大和清華，另有新加坡國立大學以及日本的東京大學和京都大學每年都上榜。

（BBC/英國內政部網站）