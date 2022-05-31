警隊佔市開支四成被指「不值」 專家解畫

彭博社周日報道，對比本年度10個州中16個人口1.5萬至2萬之間的小城市，尤瓦爾迪警隊經費比率佔市政府預算38.6%，排第四。各小城警察開支平均佔預算32%，跟大城市平均約三成的幅度相若。乍看警隊開支佔了很大份額，但專家指出，這因為小城市不如大城市般需要提供許多其他服務，例如醫療保健、社會服務等。

警隊訓練領導問題種禍因

尤瓦爾迪市警局約有40人，設有一支兼職特種部隊，今年獲市方撥款約440萬美元（約3432萬港元），另獲聯邦政府撥款50萬美元（約390萬港元）用於添置裝備、超時補薪。至於獨立運作的校區警局有6人，今年用於安全和監控服務的經費為43萬多美元（約335萬港元）。該校區警局今年3月曾舉辦應對活躍槍手訓練，其facebook稱希望當地執法人員都能準備好應付任何突發情况。曾任尤瓦爾迪檢察官的斯佩克特（Sara Spector）稱，該市警員薪低及欠訓練，質疑要他們像紐約市警察那種表現並不合理，但他沒詳說低薪情况。

（彭博社/華盛頓郵報）