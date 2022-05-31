美司法部查得州校園槍案警缺失 非刑事調查無問責懲處 供日後借鑑

司法部發言人表示，應尤瓦爾迪（Uvalde）市長麥克勞克林（Don McLaughlin）之請，就該市鎮執法人員對槍擊案的回應，展開關鍵事件審查，「目的是對當天執法行動和應對提供獨立說明，以及確定經驗教訓和最佳做法，以協助先遣人員作出準備及應付活躍槍手（active shooter）事件」。司法部強調會作出公平、透明、獨立評估，找出一系列關鍵錯失是怎樣造成，一旦檢討有結論會發表報告。雖然調查不包括問責懲處，但美國有線新聞網絡（CNN）認為是「重大發展」。

愛女失救亡 父：很想知道警有何差錯

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）上周二闖入羅布小學（Robb Elementary School）槍殺19名學生和兩名教師，當日參與應對行動包括尤瓦爾迪的校區警察局、縣警和境邊巡邏隊等。民眾抨擊警方沒有盡快進入教室制伏槍手，尤其知道事發時教室外曾有多達19名執法人員靜待近45分鐘。卡扎爾斯（Javier Cazares）的9歲女兒獲救後送院不治，他一想到愛女失救死亡就痛苦難耐，「我的稚女中了槍，誰知道她躺在課室地板流血多久？」他很想知道警方行動有何差錯，他要犯錯的人承擔責任。尤瓦爾迪縣專員（首長）加爾薩（Ronald Garza）歡迎聯邦當局調查警方應對，「我們需要了解更多，汲取教訓，而且父母們應該得到答案」。

不信公共安全部 得州眾議員促聯邦調查

得州眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）日前已促請聯邦調查局對警方行動展開獨立調查，稱不信任得州公共安全部（DPS）會公平徹查。他指出，事發時在教室外候命的19名執法人員中，至少兩個是該州公共安全部人員，所以他不相信DPS主管及得州州長稱被警方誤導的說法，並質疑州政府試圖把一切歸咎當地執法人員。

儘管當天擔任行動指揮官的尤瓦爾迪校區警察局長阿雷東多（Pete Arredondo）被指阻撓執法部隊攻入課室，最受抨擊，得州議會的參議員古鐵雷斯（Roland Gutierrez）不認為是單一警員的責任，還包括立法者未能通過更嚴格的槍管法例等。他周日說：「有太多錯誤。歸根結柢，我們辜負這些孩子。」

美國司法部曾就2015年加州聖貝納迪諾本土恐襲案、2016年佛州奧蘭多夜總會襲擊等案，作出「關鍵事件審查」，以改善執法人員處理襲擊的做法。由於這不是刑事調查，只是司法部回應地方政府提請，協助警察部門審查，故側重就執法人員的安全福祉、改善警民關係、解決警暴或偏見等，提供分析、技術支援和改革建議。除非檢討過程中證明有官員違法，否則不會有刑事調查。

（衛報/路透社/CNN/紐約時報/CBS）