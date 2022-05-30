生還童：眼前椅擋子彈 多人詐死避劫

10歲薩利納斯（Samuel Salinas，圖）對美國廣播公司說，槍手入班房便關上門，對他們說「你們全去死吧」便槍擊教師加西亞和同學。他覺得槍手曾瞄準他，但他跟前的椅子擋了子彈，只有碎片插中他的大腿，他遂順勢詐死避免再被槍擊。他說很多其他同學也扮死，但忽然書桌上有手機響起，有女生要去按停，槍聲又起。

槍手母求原諒：兒子所為事出有因

槍擊案發生近一星期，尚未有確切報告指出究竟事發的111號與112號相連班房，有多少學生倖存。美國廣播公司報道，最少有17人受傷，連3名執法人員。迄今受訪的倖存學生不僅憶述慘案時猶有餘悸，還出現失眠、發噩夢、容易受驚等不同程度的創傷後遺症現象。

當局仍在調查18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）的犯案動機。拉莫斯生父表示寧願被兒子所殺而不是像這樣別人受害。拉莫斯母親相信兒子有這樣做的「理由」，請大眾不要妄下定論，同時道：「請原諒我，原諒他。」

（綜合報道）