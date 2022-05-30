校園槍案 警連環錯女生失救 得州地方校區警察局長指揮能力成疑

拜登夫婦赴尤瓦爾迪悼罹難者

總統拜登夫婦周日到尤瓦爾迪（Uvalde），與市民一起悼念罹難的19個孩子和兩名教師。他們抵埗前夕，該市一片愁雲慘霧，市中心大部分商舖關門，櫥窗寫上諸如「為尤瓦爾迪禱告」、「尤瓦爾迪振作」之類字眼。有家長認為，執法人員延誤攻入課室時機，導致一些本可救活的學童枉死，亦有愈來愈多市民要求追究涉事官員責任。

得州議會參議員古鐵雷斯（Roland Gutierrez）稱獲涉事家長告悉，他們的女兒背部中彈，失血過多死亡。古鐵雷斯說：「如果警員做好本分，那名女孩性命可保。」得州傳媒報道，執法人員在事發課室一名詐死學童身下，發現一名受傷但有呼吸的傷童，惟送院後不治。

一名生還學童告訴得州電視台KENS 5，他和4個同學察覺隔壁相連課室受槍擊，便躲在蓋有枱布的桌子下。他道：「有警員到場時說：『倘需要幫助就喊一聲﹗』我班有人便說：『救我。』那傢伙（槍手）聽到即進來槍擊她。」

戰術小隊驚訝當地警乏裝備訓練

一些官員、專家鑑於參與應對小學槍擊案的包括鎮警員、縣警、邊境巡邏戰術小組（BORTAC）等，質疑該否由尤瓦爾迪校區警察局長阿雷東多（Pete Arredondo）擔任行動指揮官。尤瓦爾迪校區警局成立僅4年，負責8所學校保安，阿雷東多2020年初接任局長後，將警員名額由4名增至6名，另辦了最少兩次應付學校槍擊的培訓。該市警局則聘用約40人，部分隸屬特種部隊，主責緝毒。

不過，邊境巡邏員工會「邊境巡邏委員會」負責人賈德（Brandon Judd）說，槍擊發生後40分鐘到場並「抗命」攻入課室擊斃槍手的BORTAC，對當地警員缺乏攻入課室所需的特別裝備和相關訓練感到驚訝。曾任海關與邊境保護局（CBP）局長和西雅圖警察局長的克日利科夫斯克（Gil Kerlikowske），亦對由校區警隊負責人擔任應對槍擊案的指揮官感到詫異。

（紐約時報/華盛頓郵報/NBC/KENS 5）