擬供長程火箭系統 白宮憂烏攻俄本土

【明報專訊】烏克蘭一直依賴外國軍援抵抗俄軍入侵，防長列茲尼科夫上周六（28日）宣布，已開始收到丹麥的魚叉（Harpoon）反艦導彈及美國的自走榴彈炮，並希望獲美國提供M270多管火箭系統。總統澤連斯基同日表示，烏克蘭正努力加強武器供應，正趨近在技術及打擊能力方面超越俄羅斯的水平。美國傳媒上周五報道，拜登政府考慮供應長程火箭系統，並增加對烏供應武器的種類，不過拜登及防長奧斯汀仍未批准對烏克蘭的下一批援助。美國有線新聞網絡（CNN）報道，白宮國家安全委員會憂慮向烏克蘭提供相關武器，會令其對俄國境內發動進攻行動。
列茲尼科夫表明，烏軍將一併使用魚叉導彈和本土製海王星反艦導彈，保衛烏克蘭沿岸。他續稱烏軍收到一系列重型武器，包括改裝的美製M109自走榴彈炮，有望從更遠距離打擊目標。烏克蘭亦希望獲提供美製的長射程M270多管火箭炮系統及「海馬斯」（HIMARS）高機動火箭炮系統。
俄駐美大使稱不可接受
俄羅斯駐美大使安東諾夫上周六（28日）在Telegram稱，華府可能向烏國提供配備M31 GMLRS制導導彈的海馬斯和M270多管火箭炮系統，或會被部署到鄰近俄國邊境，烏克蘭可藉此攻擊俄羅斯城市，對此不可接受及容忍。另外俄羅斯國防部同日表示從巴倫支海試射「鋯石」（Zircon）高超音速導彈，飛越約1000公里成功擊中位於白海的目標。
（路透社/CNN/Politico/Newsweek）