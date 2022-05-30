擬供長程火箭系統 白宮憂烏攻俄本土

列茲尼科夫表明，烏軍將一併使用魚叉導彈和本土製海王星反艦導彈，保衛烏克蘭沿岸。他續稱烏軍收到一系列重型武器，包括改裝的美製M109自走榴彈炮，有望從更遠距離打擊目標。烏克蘭亦希望獲提供美製的長射程M270多管火箭炮系統及「海馬斯」（HIMARS）高機動火箭炮系統。

俄駐美大使稱不可接受

俄羅斯駐美大使安東諾夫上周六（28日）在Telegram稱，華府可能向烏國提供配備M31 GMLRS制導導彈的海馬斯和M270多管火箭炮系統，或會被部署到鄰近俄國邊境，烏克蘭可藉此攻擊俄羅斯城市，對此不可接受及容忍。另外俄羅斯國防部同日表示從巴倫支海試射「鋯石」（Zircon）高超音速導彈，飛越約1000公里成功擊中位於白海的目標。

（路透社/CNN/Politico/Newsweek）

（俄軍侵烏）