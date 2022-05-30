德法領袖籲普京與澤連斯基談判

籲普京釋亞速廠2500烏兵

德國總理府指在80分鐘通話中，德法領袖呼籲普京跟澤連斯基展開「直接認真談判」，重申「堅持立即停火與俄軍撤出（烏克蘭）」的立場。法國愛麗舍宮於會後聲明稱：「（法國）總統與德國總理呼籲釋放約2500名被俄軍當成戰俘的亞速鋼鐵廠（烏克蘭）守軍。」

克宮聲明則表示，普京向馬克龍和朔爾茨指出持續向烏提供武器「具危險性」，警告這將帶來「進一步令局勢不穩以及加劇人道危機的風險」。普京又稱俄羅斯願意讓被封鎖的黑海港口恢復出口穀物，但前提是西方撤銷「相關制裁」。

烏談判代表：與俄協議「一文不值」

作為烏克蘭對俄談判代表的總統辦公室顧問波多利亞克上周六於通訊軟件Telegram稱，任何與俄羅斯的協議都「一文不值」，質疑「怎麼可能跟一個經常偏執地為政治宣傳撒謊的國家談判」。他又稱俄羅斯是威脅世界安全的野蠻國家，指「野蠻人只能被武力收服」。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）