烏東稍佔上風 克宮評估西方難長期援烏 俄信贏消耗戰 烏認難武力盡收失地

克宮底線奪頓巴斯 未棄攻陷基輔

為避官方打壓而在拉脫維亞運作的Meduza引述多個消息來源報道，莫斯科領導層對在烏克蘭的「特別軍事行動」設置「最低」和「最高」門檻。最低門檻是指完全奪取頓巴斯地區，而這快將達成，最新估算烏軍只餘下控制盧甘斯克州5%地方和頓涅茨克州一半範圍。最高門檻則揭示克宮仍未放棄攻陷基輔的目標，其一消息人士更稱：「我們最終會輾碎他們（烏克蘭人），一切很可能會在秋季或之前結束。」

俄軍2月侵烏後無法速戰速決，不但佔領基輔失敗，更有多名將領陣亡，連黑海艦隊旗艦「莫斯科」號也被擊沉。但隨着主戰場轉往頓巴斯，俄軍稍佔上風，令莫斯科重感勝算。報道引述消息指，這樂觀情緒不限於克宮，還遍及國家領導層——其一例子是專責頓巴斯事務的克宮副幕僚長基里延科仍在籌備佔領區的獨立和入俄公投。

Meduza承認無法確認俄軍領導層如何評估再襲基輔，但指據其以往報道，俄軍已明白無法兵不血刃達成目標，倘有第二波攻勢，將需要更多兵源。親克宮人士表示，侵烏俄軍現以合約軍人為主，俄方未來或徵兵作戰，但為免損及政府威信和普京民望，暫不考慮總動員。

研判歐洲或為冬季能源向俄妥協

消息人士表示，俄方另一樂觀理由是西方援烏或難以為繼，令俄羅斯最終可贏下消耗戰。克宮官員質疑西方能否持續對烏提供大量資金及軍事援助，認為歐洲終將厭倦為他人慷慨解囊，尤其是到秋季臨近，歐洲將要趕在寒冬來臨前就天然氣與石油與俄方談判。第二名消息人士稱：「俄羅斯顯然比（沒有西方支援的）烏克蘭擁有更多資源。」

柏林智庫學者菲舍爾（Sabine Fischer）在Twitter分析稱，報道反映的俄羅斯想法「非常危險」。她警告西方為糧食出口和能源等理由對俄妥協，只會助長莫斯科的「致命信念」，而且一旦俄方全面掌控頓巴斯和建立通往克里米亞的陸橋，則可靜觀其變，伺機再襲黑海重鎮敖德薩以至基輔，又或等待烏軍敗退引發基輔政局不穩。

戰事百天臨近 料俄發力取戰果

目前焦點戰場位於烏方在盧甘斯克州的最後重要據點北頓涅茨克（Sievierodonetsk），俄媒上周五引述親俄警官指該城市「已被包圍」，國防部翌日更指已完全控制其鄰近鐵路要衝萊曼（Lyman）。烏方盧甘斯克州長蓋達伊上周六強調北頓涅茨克仍未被切斷對外聯繫，但估計俄軍將全力攻擊當地最後一條仍對外相通的主要道路。

澤連斯基上周六在深夜視像演說承認，當前局勢十分嚴峻，「特別是在頓巴斯和（東北部）哈爾科夫地區」，他指俄軍正尋求在侵烏百日或之前榨取些少戰果，但烏軍仍堅守北頓涅茨克和隔河相連的利西昌斯克。他說：「我不相信我們能以軍事手段收復所有領土。假如我們決定那樣做，我們將會失去百千條人命。」這意味烏克蘭或尋求以外交談判等重奪2014年被俄吞併的克里米亞。

（Meduza/德國之聲/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）