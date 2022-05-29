列明高官問責非必下台 約翰遜改守則被指自保

調查須先問准首相 獨立顧問權力成疑

英國首相府就聲明稱：「輕微違反（大臣行為）守則便須自動辭職或被辭退並不符比例」，新守則亦刪去了所有有關誠信、客觀、問責性、透明度與領導公眾利益的相關字句。聲明又指新版「大臣行為守則」獲得「公共生活標準委員會」和「大臣利益獨立顧問」蓋德特（Christopher Geidt）的支持。但約翰遜同時要求蓋德特，在就大臣行為與利益獨立調查前須先得他同意，政府聲明解釋指，首相須對行政官員的行為問責，故須保留展開相關調查的決定權。

在野工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）抨擊約翰遜本應自願下台，但卻以放寬守則來謀求脫身。工黨國會議員布萊恩特（Chris Bryant）則指，新守則令僅餘的些微問責性亦告消失，譴責「假如你違規，只需改寫規章」獲政府奉為圭臬。

有智庫觀察家指出，約翰遜對「大臣行為守則」的修訂只是寫清楚不同的違反情况要接受不同懲罰，守則內仍保留大臣蓄意誤導國會須以辭職問責的條款，那正是約翰遜目前所受到的指控，反而今次真正值得關注的是號稱「獨立」的顧問無法真正獨立調查等的修改部分。

（衛報）