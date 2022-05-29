服刑20年 日本赤軍前領袖出獄 就過往恐襲致歉 重信房子：未來專心治癌

重信房子被控策劃1974年法國駐荷蘭大使館挾持人質事件，於2000年在大阪被捕，6年後判囚20年。當年3名日本赤軍成員闖入海牙法國大使館，挾持大使及10名職員長達100小時，其間兩名警員被槍擊重傷，法國最後釋放一名在囚赤軍成員，挾持人質事件才結束。

1971年黎巴嫩組赤軍 圖掀革命

重信房子20歲在東京讀大學時開始參與社運，25歲離開日本前往中東，於1971年在黎巴嫩成立日本赤軍，尋求透過恐怖主義行動引發一場全球社會主義革命。1972年赤軍成員持槍及手榴彈襲擊以色列特拉維夫一座機場，造成26死約80傷；1975年該組織成員闖入美國駐吉隆坡大使館，要求釋放在日本被囚的成員，兩年後又在印度上空挾持一架日航客機到孟加拉達卡，最後日本政府繳600萬美元贖金和釋放6名赤軍成員。重信房子與巴勒斯坦人民解放陣線（PFLP）一名武裝分子結婚，誕下女兒。她被通緝後在中東生活約30年後，於2000年返回日本時被捕，翌年宣布解散赤軍。

策劃1974年法國海牙使館人質事件

2000年返日被捕

服刑期滿的重信昨晨步出東京的監獄，在場有多名支持者舉起寫有「我愛房子」的橫額，附近也有抗議人士。重信獲釋後向記者說：「我真實感受到自己終於活着走出監獄，我把抗爭放在首位，包括曾透過挾持人質等，傷害了我不認識的無辜者……我想借此機會鄭重道歉。」患腸癌的她服刑期間曾接受4次手術，她說今後首要專注接受治療，並繼續反省過去及抱着好奇心活下去。

過去數十年10多名赤軍成員被捕，仍有7人在逃被通緝。7人現已70多歲，東京警方今年2月發布他們現時可能的模擬圖片，呼籲公眾提供線報，強調持續關注日本赤軍高層動向。

重信房子2017年寫給《日本時報》記者的信中，承認日本赤軍未能實現其目標，「我們的希望沒有達成，它走到一個醜陋的結局」。

（法新社/共同社/朝日新聞/中央社）