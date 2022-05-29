烏軍擬棄守北頓湼茨克 免被俘

烏方盧甘斯克州州長蓋達伊（Serhiy Gaidai）上周五（27日）晚在通訊軟件Telegram總結當天戰况，指該州境內約有1萬名俄軍，指北頓涅茨克持續受到炮擊，市外圍發生戰鬥，俄軍已進入該市東北部，他承認部隊或會因避免受俄軍包圍而需要撤退。他當天較早前亦轉述北頓涅茨克市長斯特留克表示，俄軍已在當地外圍三分之二的地方部署，但未完全作出包圍。斯特留克指開戰至今當地已死1500人，1.2萬至1.3萬人正被困，九成建築被毀，形容當地情况與馬里烏波爾相似。

俄烏雙方近日在萊曼（Lyman）激戰，至昨日俄方更宣布已攻下該城鎮，烏方也承認俄軍已佔領當地大部分地方。萊曼位於北頓涅茨克以西約60公里，俄方佔領當地即可控制連接烏克蘭東西面的道路，BBC指俄軍正準備集中攻取萊曼西南面交通物流重鎮斯拉維揚斯克（Sloviansk）與克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）等主要城市。

美官員：最快本周宣布兩火箭炮系統供烏

烏克蘭外長庫列巴形容烏東戰况比想像中惡劣，指該國需要重型武器抗擊俄軍。美國有線新聞網絡（CNN）上周五引述多名美方官員消息稱，拜登政府或最快於本周宣布應烏方要求，提供MLRS多管火箭炮系統和「海馬斯」（HIMARS）高機動火箭炮系統。上述兩款武器射程分別可達70公里和300公里，遠超目前美援M777榴彈炮的約40公里，相信將有助烏抗擊俄軍的火力優勢。

（路透社/衛報/BBC/CNN/中央社）

（俄軍侵烏）