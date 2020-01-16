NRA年會特朗普倡強化校園保安 反對加強槍管

特朗普在會上表示，華府既然有能力花400億美元援助烏克蘭，那應盡一切努力保護美國兒童的安全。他又反對槍管，指控民主黨利用今次慘劇妖魔化擁槍者。他說：「我們的世界存在邪惡，這不是解除守法公民武裝的理由，邪惡的存在正是武裝守法公民最佳理由之一。」特朗普建議由上而下改革校園保安，包括每間學校只有一個入口、加固圍欄及裝置金屬探測器、每個校園派一名警員或持槍警衛駐守等，並再次呼籲讓經過訓練的教師在課室內持武器。

在特朗普發言前，得州共和黨參議員克魯茲亦在大會上發言反對槍管，稱有關措施不會阻止罪案發生，強調不應放棄憲法或損害守法民眾的權利，他又將大型槍擊案的發生歸咎於破碎家庭、教會出席率降低、社交平台和電子遊戲等。

場外上百示威者持遇害兒童照抗議

發生今次得州小學槍擊案後，多名保守派講者及歌手退出今年的NRA大會。在會場外，百計示威者手持寫有「NRA殺兒童」、「保護兒童而非槍械」等標語，又舉起槍擊案受害者的照片抗議。

（BBC/衛報/法新社）