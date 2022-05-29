專家：警察訓練迅速制服槍手 非待支援

科羅拉多州道格拉斯縣警長斯珀洛克（Tony Spurlock）曾經參與應對1999年科倫拜恩高中槍擊案。他表示當年教警察遇上槍擊案，要先設置警戒線，等候特種部隊抵達；惟那宗案以後，該州警察學的是「不要等後援，抵達現場就要盡快進入案發位置」，因為這是挽救人命所必須，而每名警員須通過搗入建築物的認證，率先到現場的肩負評估開槍位置、匯報。

美國國家警察學院「有針對性的暴力預防中心」主任斯特勞布（Frank Straub）表示，如果是最先到達現場的警員，還須循槍聲找槍手，準備槍擊平息事故。

專家指出，造成13名師生喪命的科倫拜恩案，使警方意識到等一等再行動，可使更多人被殺。《紐約時報》報道，各州的警察訓練內容普遍贊同警員須以小組模式（即使得一兩個人）迅速介入槍擊案，制服槍手。儘管報道引述的專家指出，若然大型槍擊案由活躍情况轉為被圍或人質事件，警方可選用適切而較慢的策略對付，例如採談判策略。

疑行動指揮官未回應事件

疑是行動指揮官的尤瓦爾迪學區警察局長阿雷東多（Pete Arredondo）未作回應。阿雷東多的任期已屆滿，並於本月7日以近70%得票通過了市議會議員選舉，預定本周二（31日）宣誓履新。

（紐約時報/新聞周刊/NewsNation/CNN）