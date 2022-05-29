美槍擊案延誤救人 警認誤判無倖存者 事發課室學生7次報警 州長斥警誤導

在上周五（27日）的記者會上，得州公共安全部總監麥克勞（Steven McCraw）稱，槍手使用AR-15步槍，前後開了142槍。他說：「現場指揮官當時認為，情况已由活躍槍手（active shooter）轉為負隅頑抗者（barricaded subject）。顯然，基於所得資料，課室裏的孩子那時是危險的，事實是槍手仍在逞兇，那（決定不即時進入課室）是錯誤決定。如果我認為有幫助，我是會道歉的。」

美媒：戰術小組等30分鐘後抗命入課室

麥克勞承認，在制服18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）前約45分鐘，19名警員已經在槍手反鎖的課室外走廊待命。他同時承認從12時零3分至12時46分，911接線生收到數個來自事發課室的求救電話，分別透露尚起碼有8、9人生還，最後更懇求「警察馬上來」。不過，他表示，槍手甫進入課室即連環開了逾100槍，而直至警方搗入擊斃槍手前的48分鐘，只有「零星」槍響，不知道那其間是否有更多學童罹難。警方解釋，認為當時「沒有孩子身處險境」或「無人生還」，現場指揮警官決定等到校方提供鎖匙來開班房門和等候獲取更多裝備。近下午1時，邊境巡邏隊戰術小隊取得門匙進入課室，開了27槍，擊殺槍手。全國廣播公司報道，戰術小組人員等了30分鐘後，違抗命令進入課室。報道稱，地方警察叫戰術小組不要進入學校。

居民斥警瞞失誤 「原可救更多人」

尤瓦爾迪的居民得悉最新說法後，既憤怒亦感慨。孫女在事件中罹難的羅德里格斯怨道：「他們原能救到她的。他們原能救到更多人的。」得州州長阿博特也在上周五的記者會上說，對被起初所得有關警方應對的簡布內容「所誤導」，感到「極之生氣」。

倖存學生抹同學血裝死避劫

事發時身處112號課室的11歲女生塞里略（Miah Cerrillo）上周五哭訴經過。塞里略表示，她見到教師收到槍手闖入學校的信息，卻趕不及鎖好課室門，槍手已向門口開槍，逼退老師。槍手進入課室瞧着一名教師說「晚安」，先射殺了她，接着連環掃射餘下師生，她被子彈碎片插中頭肩。槍手大開殺戒後，穿過一扇門進入隔壁課室，她聽到了尖叫聲和槍響。槍聲停下來後，槍手開始把音樂放得很大聲，旋律很悲傷。她說，她很怕槍手折返殺掉還活着的人，所以她將死去同學的血抹在自己身上裝死，又拾了殉職教師米雷萊斯（Eva Mireles）的手機悄悄報警，說：「拜託快來，我們有麻煩了。」後來，她聽到有人說警察在校外待命；敘述到這裏時，她哭了起來，說不明白為什麼警察不進來救人，直言那等待感覺像等了3個小時。

（CNN/得州論壇報/BBC/華盛頓郵報/紐約時報）