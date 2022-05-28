俄宣傳車駐烏 播官媒新聞 流亡烏官員：學生暑假遭撤 迫學俄文化知識

正流亡的馬里烏波爾市長顧問安德里烏先科（Petro Andriushchenko）周四在通訊軟件Telegram表示，俄羅斯佔領當局宣布延長現學年至今年9月1日，意味學生們將沒有暑假。他稱措施的主要目的是為了「去烏克蘭化」，並準備轉用俄國課程：學生們將在整個夏季被教授俄語及俄國文學、歷史，並以俄語學習數學。安德里烏先科表示，佔領當局暫時只能為9間學校安排到53名教師任教。俄方暫未確認有關說法。

另外，英國《衛報》引述俄羅斯緊急部門發布的影片，顯示其在馬里烏波爾安排被稱為「流動資訊組合」貨車的屏幕上，播放俄國營電視台新聞評論支持對烏軍事行動。報道引述消息稱數輛這些廣播貨車停駐在馬里烏波爾派發人道救援物資、俄方文件，或有食水取用的地方。俄緊急部門聲明指：「馬里烏波爾民眾過去3個月因缺電，猶如被困在『資訊真空』中」。安德里烏先科前天於Telegram批評俄羅斯向「沒有食物的人投餵謊言」。烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）周三諷刺俄方以廣播車作政治宣傳，是「連反烏托邦小說也想不到的橋段」。

俄佔地區拒受烏貨幣 互聯網改用俄通訊基建

除馬里烏波爾外，俄羅斯當局在其他烏克蘭佔領地區亦正實行「俄化」措施。如在赫爾松（Kherson），佔領當局被指已開始以盧布支付民眾退休金，當地銀行亦自本月起逐步拒絕接受烏克蘭貨幣格里夫納（hryvnia）存款，該區的互聯網也改為透過俄羅斯的通訊基建進行，變相網絡內容都受到俄羅斯操控。俄羅斯總統普京周三簽署一份總統命令，簡化俄軍佔領下的赫爾松與扎波羅熱地區居民申領俄羅斯公民身分和護照的手續。

（法新社/衛報/ BBC/路透社）

（俄軍侵烏）