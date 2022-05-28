波蘭撤「紀律分庭」方案 換歐盟援助

改「專業問責分庭」 被批換湯不換藥

波蘭眾議院投票接納由總統杜達（Andrzej Duda）提出廢除最高法院「紀律分庭」（Disciplinary Chamber）的方案，之後將交參議院表決。不過，杜達的方案倡議代之以「專業問責分庭」（Chamber of Professional Accountability）。反對黨議員等異議者抨擊這是「換湯不換藥」，並無消除政治任命法官的問題，沒有滿足歐盟委員會的條款。

歐盟質疑它針對批評政府的法官，一直主張予以解散，這亦是批撥復蘇基金的要求之一。波蘭則以干預內政為由拒絕理會，還拒絕接受歐洲法院懲罰它持續打擊司法獨立、違反歐盟法規的裁決，後者去年10月判波蘭罰每日100萬歐元，波蘭至今拖欠逾2億歐元（16.8億港元）罰款。

歐盟：波蘭仍須改革紀律制度

歐盟委員會主席馮德萊恩定於下周四（6月2日）到波蘭首都華沙。她表示，波蘭須證明合乎所需條件，除了廢除上述紀律分庭，還得改革紀律制度，讓受舊制影響的法官復職。

（法新社/路透社）